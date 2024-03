sociale

Torna "24 ore per il Signore", l’iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco. Anche quest’anno sarà celebrata nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della IV Domenica di Quaresima. Il motto, scelto dal Pontefice per l'undicesima edizione, è tratto da una versetto della Lettera ai Romani: «Camminare in una vita nuova» (Rm 6,4).

Nella Chiesa di Orvieto-Todi l'Adorazione si svolgerà al Monastero del Buon Gesù, con inizio alle 18.30 di venerdì 8 marzo e conclusione alle 19 di sabato 9 marzo. In quest'ultima giornata, dalle 20.30 alle 22, sarà anche possibile ricevere il sacramento della Riconciliazione. I fedeli sono invitati a partecipare numerosi.