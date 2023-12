Azienda Usl Umbria 2, gli auguri del nuovo direttore generale facente funzione Piero Carsili

sociale

"Siamo ormai prossimi alla solenne festività del Natale ed ho il piacere di rivolgere un caro e affettuoso augurio ai cittadini dei 54 comuni della nostra Asl e ai nostri professionisti della salute, una grande squadra che garantisce, quotidianamente, nei territori e negli ospedali, una risposta attenta e qualificata in termini di prevenzione, cura e assistenza ai pazienti e alla popolazione.

Ho assunto da qualche giorno la guida dell'Azienda Usl Umbria 2 nel prestigioso incarico di direttore generale facente funzione, su nomina della Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei e dall'esecutivo di Palazzo Donini che ringrazio per la fiducia accordata.

Con un sentimento di grande stima ed amicizia rivolgo un cordiale saluto, insieme ai migliori auguri di buon lavoro, al direttore generale uscente Massimo De Fino, chiamato a guidare il polo oncologico Crob nella sua Basilicata, con il quale ho condiviso da direttore amministrativo un importante percorso professionale.

Pubblicità

Non vi nascondo l'emozione che accompagna queste giornate cariche di impegni, di appuntamenti, di questioni da focalizzare e affrontare, ma anche la forte volontà di voler far bene, con il massimo impegno e la massima determinazione, nell'interesse della collettività e di un'azienda sanitaria che ho l'orgoglio di dirigere con l'obiettivo di proseguire sulla strada del consolidamento e del potenziamento dei servizi e per offrire una risposta assistenziale alla popolazione sempre più efficiente, qualificata, moderna e al passo con i tempi.

A tutti i nostri assistiti e ai cittadini della Usl Umbria 2 i migliori auguri buon Natale e di un sereno e felice 2024. A tutti noi, ai professionisti della salute, alla grande squadra che opera nei territori e negli ospedali l'augurio di un lavoro produttivo e proficuo che sappia tutelare e valorizzare appieno l'interesse generale e che porti buoni e duraturi risultati".

dottor Piero Carsili,

direttore generale facente funzione dell'Azienda Usl Umbria 2