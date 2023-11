Ritiro spirituale per i Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

sociale

I Cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme - Luogotenenza per l’Italia Centrale Appenninica (Toscana, Umbria e Marche) si sono riuniti per tre giorni di ritiro spirituale al Santuario Francescano di La Verna.

In occasione della Solennità di Cristo Re, monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e gran priore della Luogotenenza, ha ufficialmente conferito le promozioni e le distinzioni speciali dell’Ordine Vaticano, alla presenza del grand'ufficiale Giuseppe Michele Marrani, luogotenente per l’Italia Centrale Appenninica, ed in rappresentanza del gran magistero del cavaliere di gran croce Saverio Petrillo, tesoriere dell'Ordine ai confratelli e, per l’Umbria, la promozione



- a grand'ufficiale a Fernando Sanzò, preside della Regione Umbria ed Alessandro Pagliacci, delegato di Foligno;

Pubblicità

- a commendatore a Mario Angelo Mazzi, delegato di Orvieto, Carlo Bastioni, delegato di Perugia, Marcello De Giuseppe, delegato di Foligno, e Raffaele Natini, delegato di Terni.

- a dama di commenda a Rosaria Bellezza, delegata di Perugia, ed Anna Chielli, delegata di Terni.

- palma di Gerusalemme al commendator Antonio Taravelli, delegato di Perugia.

Dopo la solenne messa, con la partecipazione dei Reverendi Padri Francescani, la preghiera ed il canto dei Vespri nella Cappella delle Sacre Stimmate, domenica 26 novembre, si sono conclusi i tre giorni di ritiro spirituale. Ai premiati e a tutti, cavalieri, dame ed aspiranti dell’Ordine, sono andati il saluto fraterno e il sentito ringraziamento.