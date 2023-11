Assegnata la borsa di studio "Luca Briziarelli", un riconoscimento ai migliori risultati scolastici

sociale

Si rinnova l’appuntamento con la borsa di studio "Luca Briziarelli", istituita da Patrizia Calabria Briziarelli e Fiamma Briziarelli in memoria del proprio figlio e fratello Luca, scomparso nel 1993 all’età di 17 anni. L’iniziativa, che ogni anno premia il figlio o fratello/sorella di un dipendente dell’azienda FBM-Fornaci Briziarelli di Marsciano, leader in Italia nel settore dei laterizi, intende ricordare Luca Briziarelli offrendo un sostegno concreto agli studenti meritevoli.

"Siamo felici ed orgogliose – affermano Patrizia e Fiamma Briziarelli – di poter continuare a condividere i traguardi raggiunti dalle studentesse e dagli studenti con il loro impegno e talento. Siamo convinte che premiare le competenze, le capacità e la determinazione dei giovani sia non solo un attestato di stima nei loro confronti, ma anche un incoraggiamento a perseguire la strada del miglioramento continuo. Ricordare Luca attraverso la valorizzazione del merito ci permette di affrontare anche la fatica emotiva e le difficoltà".

Per l’edizione 2023 il riconoscimento è stato attribuito a Lavinia Amato, che ha frequentato il quarto anno del liceo scientifico del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi. "Sono davvero grata – sottolinea Lavinia Amato – per questa importante occasione ricevuta. Utilizzerò il premio per cercare di cogliere tutte quelle opportunità che possano arricchire il mio percorso di studi all’università. Allo stesso tempo, vorrei continuare a coltivare la mia grande passione per il nuoto, utilizzando parte del premio per portare avanti il percorso, che ho già iniziato, di istruttrice di nuoto”.

La borsa di studio, consegnata alla studentessa nella sede dell’azienda a Marsciano, ha aiutato, in trent’anni di attività, molti giovani a intraprendere i percorsi di formazione professionale prescelti e a sviluppare le proprie attitudini. "Il riscontro sempre positivo che abbiamo ricevuto in questi anni dai ragazzi e dalle ragazze che hanno meritatamente ottenuto la borsa di studio – concludono Patrizia e Fiamma Briziarelli – ci incoraggia ad andare avanti. Questa iniziativa è riuscita ad innescare un meccanismo virtuoso che, focalizzando l’attenzione sui giovani meritevoli e sulla loro formazione, intende contribuire al loro percorso di crescita, personale e professionale".