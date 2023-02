"Servono tempi più ampi dedicati ai giovani e alle famiglie, non solo progettazioni a spot"

Comitato A Scuola Umbria

sociale

Il Comitato "A Scuola Umbria" ci tiene a dire la sua in merito al dibattito politico che si sta sviluppando in queste ore relativamente alla percentuale di abbandono scolastico regionale che registra secondo i dati Aur un incremento del 2%. "Siamo passati dal 9,5% del 2020 - afferma la vicepresidente, Martina Leonardi - all'11,5% del 2022. Tutta l'opposizione si sta chiedendo quali mezzi utilizzerà la giunta regionale per contrastare il fenomeno.

Quello che, invece, si chiede il nostro comitato è dove stati tutti gli schieramenti politici della nostra Regione quando denunciavamo tutto questo. Questo dato ha le sue radici nel completo abbandono dei giovani durante la pandemia, e gli unici che avevano previsto questa tendenza negativa, siamo stati noi. Ma è giusto che i cittadini sappiano che siamo stati soli a portare avanti la nostra battaglia e che la scuola interessa ai politici solo quando si avvicina la campagna elettorale.

Ricordiamo a tutti coloro che se ne sono dimenticati che l'Umbria ha chiusure scuole di ogni ordine e grado scolastico senza mai essere classificata in zona rossa e che quindi le chiusure erano del tutto illegittime. In Europa si classifica come la regione che ha chiuso per più tempo le scuole superiori durante la pandemia e in Italia è terza in classifica dietro a Puglia e Campania. Ricordiamo che più volte, sostenuti da scienziate dal calibro di Sara Gandini (che per il suo studio scientifico circa la chiusura scolastica è stata citata anche dall'OMS), abbiamo scritto alla giunta regionale, ai consiglieri, chiesto incontri e non per ultimo ci siamo costituiti di fronte al Tar Umbria.

Adesso tutta la politica corre ai ripari: dall'apertura dei nuovi reparti di neuropsichiatria pediatrica e giovanile (è notizia fresca di ieri del nuovo reparto dell'Ospedale Meyer) agli appelli sui giornali perchè vengano utilizzati i fondi del PNRR. Quello che la nostra associazione si chiede è quando la politica tornerà a prevenire certi disastri? Quando tornerà di moda la cura del prossimo e del cittadino anche a discapito del solo interesse economico e produttivo?

Le tragiche scelte portate avanti e sostenute dalla maggioranza hanno acuito il disagio giovanile, il consumo di alcool e droghe e appunto la dispersione scolastica, per correre ai ripari adesso serve un vero cambio di paradigma non solo investimenti. Serve una società adulta che porti fuori dalle loro camere i più giovani, che crei spazi e ambienti cittadini da vivere, che si faccia modello di una società sana impegnata nella cura delle proprie città e dei più deboli.

Servono tempi più ampi dedicati ai giovani e alle famiglie, non solo progettazioni a spot. Serve rivedere la scuola, come abbiamo detto, come Istituzione fondante della società che sia di sostegno alla crescita della persona e alla genitorialità. Scuola come trampolino sociale, sostegno, luogo di cultura e confronto: è il cambio di paradigma sta tutto qua, siamo stanchi di vedere la scuola trattata come un'azienda formativa che tende a formare lavoratori futuri a basso costo.

Dentro la Scuola vi è l'anima di uno Stato, è li che passeggia la nostra Costituzione, è li che vive quel tempo che chiamiamo futuro, frase questa che ai più appare retorica ma che si avvicina a quanto di più vero ci possa essere".