Scuola, "Corrispondenza. Amici di Penna" tra Ciconia e la Sardegna

Far scoprire ai bambini la bellezza della scrittura a mano per comunicare idee, pensieri ed emozioni, in piena era digitale, ma anche far vivere l’attesa curiosa per la corrispondenza e gioire nel leggere quanto scritto da un amico mai conosciuto. Sono questi gli obiettivi del progetto multidisciplinare di durata annuale "Corrispondenza. Amici di Penna" che vede protagoniste due classi della Scuola Primaria di Primo Grado di Ciconia.

Queste ultime, nella mattinata di venerdì 18 novembre, insieme alle insegnanti si sono recate all'Ufficio Postale in Via delle Mimose dove hanno ricevuto informazioni sul funzionamento degli sportelli dell'azienda che proprio quest'anno compie 160 anni. Il progetto scolastico, oltre a sottolineare l’importanza della scrittura, ha permesso a bambine e bambini di riflettere sul ruolo delle Poste anche in una piccola comunità.

I più piccoli hanno spedito delle lettere ad una scuola sarda amica di penna e fatto domande alla direttrice dell'Ufficio Postale su come funzionano le spedizioni e sui francobolli. Nel corso dell’anno conosceranno il proprio territorio per coglierne le caratteristiche da condividere con i compagni lontani e potranno leggerne un altro diverso dal proprio, confrontandosi con gli amici di penna in una sorta di gemellaggio che consente di stringere rapporti non solo didattici.