"Insieme, dalla parte delle donne". Le iniziative di Fidapa Bpw Italy - Distretto Centro

Fidapa Bpw Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) aderente alla Bpw (Business and Professional Women) International si occupa quotidianamente della violenza, tanto che la presidente nazionale, Fiammetta Perrone, ha voluto dedicare all’argomento una delle cinque macro-aree nelle quali si svolge la nostra attività, dedicando ad esse la Task Forces Nazionali (Comunicazione, Impresa e Lavoro, Innovazione, Sanità e Medicina di Genere e Violenza appunto).



Fidapa è un movimento d’opinione che contribuisce a tenere sempre viva l’attenzione pubblica sulla questione femminile al fine di rimuovere le discriminazioni che impediscono la piena affermazione professionale e personale delle donne. In questo periodo dell’anno, in prossimità della giornata del 25 novembre, istituzionalmente dedicata all’argomento della lotta contro la violenza sulle donne, le attività associative sul tema si intensificano.



Il nostro Distretto Centro che, ricordo, riunisce Lazio, Marche, Toscana ed Umbria, ha organizzato tre eventi. Il primo ad Orvieto, domenica 20 novembre alle 16.30 a Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, vedrà un incontro dibattito con Magdi Cristiano Allam dal titolo "Donne e Islam", da un’idea della vicepresidente distrettuale Beatrice Vannini.









Il secondo a Firenze, mercoledì 23 novembre alle 18, presso la sede Regionale del Coni, in Via Irlanda 5, in collaborazione con Panthlon Club e Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, intitolato "La violenza sulla donna nello sport", in collaborazione con la referente distrettuale Task Force Violenza Daniela Vallini.





Il terzo, di nuovo ad Orvieto, sabato 26 novembre alle 16.30 a Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, intitolato "Nel nome delle Donne Afghane", incontro con la Principessa Soraya Malek d’Afghanistan, in collaborazione con la Sezione Orvieto.



Nella giornata del 25 novembre la seconda edizione dell’iniziativa "Una candela per…" dedicata quest’anno, alla luce delle drammatiche notizie provenienti da tanti Paesi, alle Donne oppresse nel mondo, che le Sezioni potranno declinare secondo il sentire loro più vicino (fiaccolata, flash mob, conferenza stampa).

Il tutto incorniciato dall’opuscolo "Insieme", un vademecum che vuol essere di aiuto a tutte le Donne che si trovassero in difficoltà, oggetto di atteggiamenti violenti, o addirittura violenze, siano esse fisiche, psicologiche, economiche o quant’altro, che contiene indicazioni pratiche su chi poter contattare nel proprio territorio in caso di bisogno ed altre informazioni che il Distretto ha compilato nelle parte generale, fornendo tra l’altro sia la legislazione nazionale che quella regionale di riferimento, una casistica per ogni tipo di violenza, i numeri istituzionali dedicati, che ogni Sezione completerà inserendo anche l’indicazione dei numeri utili del territorio.



Il nostro sguardo attento alla violenza perpetrata in ogni agire, pubblico o privato, collettivo o individuale, in Italia, ma anche nel mondo.



Anna Maria Turchetti,

presidente Distretto Centro Fidapa Bpw Italy