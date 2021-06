Focus online su "L'impatto della digitalizzazione sulla filiera turistica"

sociale

Il ciclo di seminari UTH # 2021 giunge al termine affrontando il tema della digitalizzazione della filiera turistica. Dopo aver fatto il punto della situazione sui vari aspetti connessi alla gestione della ripartenza post-covid gli “Incontri di Assisi” rivolgono il loro sguardo al futuro di medio lungo termine del comparto porgendo l’attenzione sui processi strutturali in azione nel comparto a seguito della diffusione delle tecnologie digitali della comunicazione.

Il seminario si volgerà venerdì 18 giugno, alle 15, nell'Aula Digitale UTH del Corso di Laurea in Economia del Turismo. L’apertura dei lavori verrà effettuata congiuntamente dal Presidente del Corso di Laurea Prof. Francesco Scaglione e dal Sindaco di Assisi Prof. Stefania Proietti che in tal modo faranno anche un bilancio complessivo del ciclo di seminari UTH che stanno diventando un luogo d’incontro privilegiato tra Università, Comune e operatori del comparto.

La giornata di lavori sarà moderata dal Prof. Fabio Forlani, docente di Marketing delle Imprese Turistiche presso il corso di Economia del Turismo. La digitalizzazione della comunicazione sta impattando fortemente sulla filiera turistica innescando processi contraddittori di disintermediazione e re-intermediazione. Le piattaforme di e-commerce così come i social network stanno, infatti, ridisegnando sia il modo con cui i turisti si informano e acquistano servizi ed esperienze turistiche, sia il modo con cui gli operatori si connettono fra loro per realizzare pacchetti, eventi e più in generale prodotti turistici complessi.

La conversazione n. 6 degli Incontri UTH cercherà di focalizzare tali aspetti attraverso l’esperienza diretta di tre particolari attori della filiera: gli agenti di viaggio, le guide turistiche e gli organizzatori di eventi. A rappresentare le rispettive categorie interverranno Federico Tagliolini presidente FIAVET Umbria, Maddalena D’Amico presidente AGTU (Associazione Guide Turistiche Umbria) e Valentina Spasaro Digital Consultant di Umbria Jazz.

L’iniziativa è rivolta agli studenti di Economia del Turismo ma è aperta tutti agli operatori del settore. Gli utenti esterni ad Unipg per partecipare possono richiedere il link alla segreteria organizzativa scrivendo a: pietro.ronca@unipg.it.