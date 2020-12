Servizio Civile, il Comune cerca dieci volontari dai 18 ai 29 anni

sociale

II Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando ordinario 2020 per la selezione dei volontari di servizio civile universale. Complessivamente sono 46.891 i posti disponibili di cui 39.538 nei 2.319 progetti da realizzarsi in Italia e 605 quelli per i 111 progetti all’estero.



Dieci le posizioni richieste dal Comune di Orvieto e finanziate dal bando che saranno impiegate in quattro progetti. Nello specifico sei volontari sono stati richiesti per il progetto “Comunità resilienti: respiriamo la cultura” nel settore Cultura, due per “Curare la comunità: resilienza e inclusione delle persone fragili” nel settore Assistenza, uno ciascuno per i progetti “Volontari per il clima: l’ambiente e le sfide dell’ecologia in un mondo che cambia” nel settore Ambiente e “Territori e popolazioni resilienti: prevenzione e coinvolgimento attivo dei cittadini” nel settore Protezione civile.



“Siamo molto soddisfatti – dichiara il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – per aver ottenuto il finanziamento delle dieci posizioni richieste, un numero importante sul quale nel recente passato il Comune di Orvieto non aveva potuto contare. Sarà l’occasione per i giovani per fare un’esperienza formativa significativa, partecipare attivamente alla vita della loro comunità e contribuire al miglioramento dei servizi per la città. Ma sarà anche l’opportunità per l’Amministrazione Comunale per dare un sostegno ad alcuni settori che negli ultimi anni sono andati in sofferenza per la carenza di personale”.



Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 di lunedì 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.



Il servizio civile universale è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno, offre un contributo economico mensile di 439,50 euro, un percorso formativo specifico e generale e il rilascio dell’attestato di partecipazione e della certificazione delle competenze.



Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili nella sezione “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it e sul sito del Servizio civile Anci Lombardia (www.scanci.it) capofila del network delle Anci regionali di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna e Umbria.



“Comunità resilienti: respiriamo la cultura” – Volontari richiesti 6

Il progetto ha lo scopo di incrementare e migliorare la fruibilità del patrimonio della Nuova Biblioteca pubblica “Luigi Fumi” e l’accesso ai servizi, valorizzare e incrementare le attività di promozione e le competenze digitali. Il volontario sarà coinvolto in attività di supporto al personale della biblioteca per la gestione delle attività di front e back-office, prestito e orientamento al pubblico, anche con riferimento all’utenza con disabilità, collaborerà inoltre alla valorizzazione e sistematizzazione del patrimonio e alle attività di facilitazione del servizio di prestito. Il volontario sarà coinvolto nelle attività di organizzazione e conduzione dei laboratori di lettura per i giovani e per gli studenti delle scuole, per i laboratori di promozione delle competenze digitali nell’ambito del progetto Digipass, raccogliendo anche dati sui servizi e la partecipazione alle attività con l’obiettivo di diffonderne i risultati e promuoverne la diffusione. Tra le attività previste: ricollocazione dei documenti movimentati e riordino delle raccolte, timbratura, numerazione, etichettatura, eventuale scarto e rivestimento delle nuove accessioni, gestione della visita delle scolaresche, organizzazione degli incontri di promozione delle competenze digitali, realizzazione e diffusione dei volantini promozionali delle attività.



“Curare la comunità: resilienza e inclusione delle persone fragili” – Volontari richiesti 2

Obiettivo del progetto è migliorare la qualità delle prestazioni erogate in favore di anziani e minori. Il volontario si interfaccerà con l’assistente sociale e con il personale dell’Ente per supportarli nelle attività previste. In particolare il volontario collaborerà alla promozione di attività laboratoriali e di routine della giornata al nido. Inoltre saranno impegnati in attività di assistenza alla persona per utenti anziani, in particolare in attività di trasporto per facilitare la salita e la discesa dal mezzo degli utenti del servizio e, nelle situazioni di accompagnamento delle persone verso le strutture sanitarie, qualora sia necessario, si occuperanno di svolgere piccole mansioni pratiche e di sostegno all’autonomia della persona quali: aiuto nella ricerca dell’ambulatorio medico, accompagnamento in ascensore, ecc. Le attività previste: assistere i minori presso i nidi del territorio, organizzare attività laboratoriali nei nidi, trasporto anziani in piccole commissioni, acquisto farmaci, spesa, ecc, trasporto anziani presso strutture sanitarie.



“Volontari per il clima: l’ambiente e le sfide dell’ecologia in un mondo che cambia” – Volontari richiesti 1

La finalità del progetto è rendere più sostenibile la raccolta dei rifiuti e migliorare l’accesso dei cittadini al servizio. Il volontario sarà coinvolto nelle attività di supporto all’ufficio tecnico che si occupa della gestione ambientale e tiene i rapporti con il soggetto che si occupa dello smaltimento dei rifiuti per supportare le procedure di accesso dei cittadini agli sportelli e migliorare il servizio rivolto anche ai non residenti che ne fanno richiesta. Il volontario potrà inoltre supportare l’ufficio nella gestione delle comunicazioni con il gestore del servizio e per migliorare l'informazione dei cittadini, anche non residenti, nonché delle imprese. Le attività previste: informare i cittadini sulle buone pratiche di raccolta differenziata, realizzazione di materiali informativi ed educativi, questionari e schede di censimento utenze, censimento delle utenze e supporto informativo ai non residenti, accoglienza delle istanze di cittadini, anche non residenti, e aziende sulla tematica rifiuti, raccogliere le esigenze in termini di gestione delle utenze residenti e non residenti.



“Territori e popolazioni resilienti: prevenzione e coinvolgimento attivo dei cittadini” – Volontari richiesti 1

Il progetto si prefigge di migliorare l’efficienza delle attività connesse alla Protezione Civile, realizzare interventi sul territorio in occasione di eventi o di emergenze. Il volontario sarà coinvolto nelle attività inerenti all’ufficio Protezione Civile quali attività di segreteria/ufficio, gestione del sito internet, studio di possibili scenari di rischio per studiare gli eventuali modelli di intervento, coordinamento con il Gruppo volontari di Protezione Civile, il volontario inoltre dovrà affiancare gli operatori nella gestione della sede logistica. Il volontario collaborerà con i tecnici del Comune, la Polizia Locale e il Gruppo di Volontari di Protezione Civile durante i sopralluoghi finalizzati a una maggiore conoscenza del territorio, alla verifica delle segnalazioni pervenute o al controllo di eventuali danni o pericoli conseguenti a eventi atmosferici particolarmente consistenti. Il volontario sarà poi coinvolto nella progettazione e nella gestione di campagne informative rivolte a cittadini, scuole, associazioni, incontri di formazione/aggiornamento per i volontari (o aspiranti volontari) di protezione civile.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Orvieto