"Interventi Assistiti con gli Animali", iniziato il corso online al Centro Studi

Con i saluti della presidente, Liliana Grasso, e del dottor Marco Cristofori per il CERSAG, ha preso il via lunedì 21 dicembre il Corso Base in IAA – Interventi Assistiti con gli Animali riservato ai Medici Veterinari iscritti all’elenco FNOVI degli Esperti in Comportamento Animale, erogato in modalità FAD – formazione a distanza online ed organizzato dalla Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” (ad oggi unico ente accreditato presso la Regione Umbria per questo specifico settore formativo) in collaborazione con la Società Italiana Scienze del Comportamento Animale (SISCA).



“Siamo felici di aver potuto mantenere questo appuntamento di alta formazione professionale specificamente rivolto ai Medici Veterinari esperti in comportamento animale, sebbene nella modalità ‘a distanza’ che, comunque, ci ha consentito di estendere la ‘platea’ dei partecipanti a quasi tutte le regioni italiane – ha affermato la Presidente, Liliana Grasso, nel recare il saluto della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” – teniamo molto ai percorsi formativi in Interventi Assistiti con gli Animali, dato il carattere fortemente inclusivo di queste attività. Come Centro Studi ci prefiggiamo l’obiettivo di realizzare durante il 2021 le varie fasi dell’intero ciclo di formazione e, quindi, di svolgere sia la seconda edizione del Corso Propedeutico, obbligatorio per tutte le figure professionali coinvolte negli IAA, sia i Corsi Base per coadiutore del cavallo, del cane e degli animali d’affezione, per concludere con il Corso Avanzato”.

Il dottor Cristofori ha ricordato il contributo dato dal CERSAG – Centro Regionale per la Salute Globale alle attività formative in materia di IAA organizzate dalla Fondazione per il CSCO (che fa parte dello stesso CERSAG insieme ad altri cinque Enti: Regione dell’Umbria, Università degli Studi di Perugia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Azienda USL Umbria 2, Comune di Orvieto) ed ha posto in evidenza l’importanza, soprattutto nell’era delle pandemie, di una formazione orientata alla Global Health (Salute Globale) ed alla One Health (Salute Unica), con il conseguente superamento, finalmente, dei confini nazionali e, soprattutto, di quelli concettuali, entrambi assolutamente anacronistici, tra “salute umana”, “salute animale” e “salute dell’ambiente”.



Il Corso è articolato in due moduli didattici nell’arco di due giornate consecutive: il primo verte sull’apporto specifico del medico veterinario esperto alla progettazione ed alla realizzazione degli IAA è svolto dalla Dott.ssa Maria Chiara Catalani, presidente della SISCA; il secondo, in programma domani, è affidato invece alla Dott.ssa Dora Li Destri Nicosia che tratterà de “Il medico veterinario e gli equidi: esperienze in IAA con cavalli ed asini”.



La Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” è stata riconosciuta dalla Regione Umbria come Ente idoneo all’erogazione di corsi di formazione in materia di IAA e può, quindi, dare vita al primo centro autorizzato in Umbria. Uniformandosi alle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali sugli IAA e nelle relative note del Ministero della Salute, la Fondazione si è dotata di tutti i requisiti indispensabili per l’erogazione della formazione in materia, quali la presenza di una Segreteria Scientifica, di un team di docenti qualificati e della collaborazione con strutture idonee ad accogliere gli allievi per lo svolgimento della parte pratica e del tirocinio obbligatorio nei percorsi formativi.

La prima tappa del percorso di formazione è rappresentata dal “corso propedeutico”, obbligatorio per tutte le figure professionali e gli operatori che intendono intraprendere queste attività. Nel mese di gennaio si terrà la seconda edizione del corso propedeutico. Seguirà l’attivazione di “corsi base” per coadiutore del cavallo, del cane e degli animali d’affezione, nonché corsi base per veterinari, responsabili di progetto e referenti d’intervento. In seguito, verrà attivato il “corso avanzato” che rappresenta l’ultimo grado di formazione per chiunque voglia lavorare nell’ambito degli IAA.



Gli IAA comprendono: la Terapia Assistita con Animali (TAA), finalizzata alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine; l’Educazione Assistita con Animali (EAA), intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere l’inserimento sociale di persone con difficoltà, contribuendo a migliorarne la qualità della vita ed a rinforzarne l’autostima; l’Attività Assistita con Animali (AAA), intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione, attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.

Gli IAA prevedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare composta da figure professionali ed operatori in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo che comprende un corso propedeutico, un corso base ed un corso avanzato. L’iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni ed al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA. In particolare per tutti gli IAA è prevista la presenza di un medico veterinario esperto in IAA ed un coadiutore dell’animale. Per la TAA e l’EAA, inoltre sono previsti un responsabile di progetto ed un referente d’intervento. Per le AAA, infine, è necessario un responsabile d’attività.

Il corso propedeutico (21 ore di lezione in aula) è comune a tutte le figure professionali coinvolte e fornisce nozioni di base sugli IAA e sulla relazione uomo−animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale ed i contenuti delle linee guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo dell’équipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori, nonché di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di base nell’ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli operatori all’interno dell’équipe ed impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell’équipe stessa.

Il corso base di 56 ore per il coadiutore dell’animale (asino, cavallo, cane) approfondisce le competenze specifiche di chi dovrà curare la corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’intervento. Inoltre, insegna a monitorare lo stato di salute ed il benessere dell’animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell’animale all`interazione in un setting di IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione. Il corso fornisce conoscenze teoriche ed applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie−specifica necessari alla coppia animale − coadiutore per poter far parte dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA. Possono accedere al corso base i possessori dell’attestato di partecipazione al corso propedeutico.

Il corso base per medici veterinari (40 ore) è rivolto a quei professionisti che abbiano superato il corso propedeutico ed intendano operare negli IAA. Approfondisce le competenze specifiche in IAA del medico veterinario, quale figura professionale che collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore− animale, valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’ animale impiegato, indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting operativo assumendone la responsabilità. Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell’animale in relazione all’impiego dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici delle specie animali impiegate, anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia animale−coadiutore più idonei allo specifico progetto. I partecipanti comprenderanno l’importanza del loro ruolo all’interno dell’équipe multidisciplinare ed apprenderanno le modalità di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di lAA.

Il corso base per responsabili di progetto e referenti d’intervento TAA ed EAA (40 ore) è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAAƒEAA il ruolo di responsabili di progetto o referenti di intervento. Costituiscono requisiti d’accesso il titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e l’attestato di partecipazione al corso propedeutico. Il corso fornisce approfondimenti normativi per quanto riguarda il responsabile di progetto, approfondisce le competenze specifiche in TAA ed EAA per individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli operatori dellìéquipe di riferimento che coordina, indirizzare la fase progettuale, la programmazione dellìintervento, la valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.

Al termine di ciascuno dei corsi precedenti è rilasciato un attestato di partecipazione al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, previa verifica del livello di apprendimento con test. Nel caso del corso base per coadiutore dell’animale, è prevista anche una prova pratica. Il corso avanzato (un totale di 120 ore, delle quali 72 in aula, 32 di esperienza pratica, 16 di visite guidate) è rivolto a quanti abbiano partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell’animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.

Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le ligure professionali ed operatori dell’équipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce inoltre le competenze necessarie per poter gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell’équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo ed operativo.

Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzate sull’intero territorio nazionale ed internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe multidisciplinare che opera in IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e degli operatori che la costituiscono. Al termine del corso avanzato, il discente conseguirà l’attestato di idoneità specifico per la propria professionalità, a condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in un arco di tempo non superiore a quattro anni, partecipato alle visite guidate, svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA ed elaborato e discusso una tesina finale.



