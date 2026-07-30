Trevinano celebra vent'anni di gusto, per quattro sere è Sagra della Rosticciana

sapori

Trevinano si prepara ad accogliere visitatori e appassionati di buona cucina per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate dell'Alta Tuscia: la 20esima edizione della Sagra della Rosticciana, una manifestazione che, grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco, da due decenni unisce tradizione gastronomica, convivialità e valorizzazione del territorio.

Per quattro serate a partire dalle 19 il borgo medievale, incastonato tra Lazio, Umbria e Toscana, si trasformerà in una grande tavolata a cielo aperto allietata dalla musica d’autore de “I Misticanti” (venerdì 31 luglio), il karaoke e la disco dance targa Niki & Niki (sabato 1° agosto), le note del liscio, latino americano e disco dance (domenica 2 agosto) e ancora la musica popolare e gli stornelli toscani dei Moto Folk (lunedì 3 agosto).

Piatto forte del menù restano, ovviamente, le costolette di maiale alla brace, insaporite da spezie e cotte al momento, accanto ai sapori tipici della cucina laziale, toscana e umbra. Si spazia dagli gnocchi fatti in casa con sugo lepre o cinghiale alle penne all’arrabbiata, dalle bistecche di maiale alle salsicce e ancora patatine fritte, fagioli del Purgatorio e dolci locali. Il tutto annaffiato da vini selezionati dalle migliori cantine del territorio.

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L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del borgo promosso attraverso il progetto Trevinano Ri-Wind, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, dal Comune di Acquapendente e finanziato con le risorse del PNRR – NextGenerationEU.

Per ulteriori informazioni:

388.8246791