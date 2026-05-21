"Francigena con gusto", tutto pronto per l'ottava edizione tra cultura e sapori

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Cultura, sostenibilità e memoria collettiva nel cuore dell'Alta Tuscia per "Francigena con gusto", la manifestazione giunta all'ottava edizione che trasforma la "Gerusalemme d'Europa" in un laboratorio pulsante di tradizioni, eccellenze gastronomiche e riflessioni sul futuro del territorio. L’evento, nato dalla sinergia tra il Comune di Acquapendente, Unicoop Etruria, Slow Food Viterbo e Tuscia, l'Associazione TEBO, la Fisar delegazione Viterbo e Tuscia, l’Associazione "Le Mariette" di Forlimpopoli e con il prestigioso patrocinio dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), si propone come un ponte tra il passato dei pellegrini e la sfida della sostenibilità moderna.

La kermesse si aprirà venerdì 5 giugno nel Chiostro di San Francesco, centro nevralgico della manifestazione, alle 17.30 con l'inaugurazione della mostra collettiva “Orme Creative”, a cura di Stefano Menichelli. In esposizione le opere di Giulia Menichelli, Moreno Lanzi, Carla Vaccarelli, Piero Mariani e Margarita Vera che esplorano il legame tra arte e cammino. Alle 18 la tavola rotonda dal titolo "Sostenibilità, tradizioni agricole e moto lento", un momento di confronto strategico, che vedrà la partecipazione della sindaca Alessandra Terrosi, di Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia e di Lilli di Cristoforo, responsabile di Lazio Unicoop Etruria.

L’incontro coinvolgerà produttori e attività locali per discutere della salvaguardia delle tradizioni come motore di sviluppo. Al termine, i partecipanti potranno godere dei banchi di assaggio con prodotti tipici della Tuscia offerti da Coop Tirreno con la collaborazione di Fisar Sommelier Delegazione Tuscia Viterbese.

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La seconda giornata, quella di sabato 6 giugno, celebrerà l'incontro tra territori e il saper fare artigiano. Appuntamento alle 11 con "Dalle mani alla tavola", in collaborazione con le Mariette di Forlimpopoli e Coop Etruria. Uno scambio intergenerazionale per imparare l'arte della piadina e delle fettuccine fatte a mano. Per ulteriori informazioni: 335.323032. Alle 18.30 l'inaugurazione ufficiale e alle 19 l'apertura dei banchi di assaggio. Il chiostro si trasformerà in un percorso di street food della Tradizione, dove i piatti tipici dei borghi saranno serviti per celebrare l'identità culinaria dell'Alta Tuscia. Per informazioni: 327.8448398.



Domenica 7 giugno, infine, esplorazione attiva del borgo. Si parte alle 10.30 con "Passi e assaggi", una passeggiata pensata come un convegno itinerante nel corso del quale l’architetto Renzo Chiovelli si soffermerà sugli angoli nascosti lungo il tracciato urbano della Via Francigena Acquesiana il tutto allietato da soste gourmet dei prodotti a marchio Coop Etruria con la collaborazione della Fisar Tuscia Viterbese. Il tutto unendo la bellezza del paesaggio al piacere del palato. Per informazioni e adesioni: 339.5822229.

La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione di una fitta rete di partner per non dimenticare tutte le attività commerciali e associazioni che prendo parte all’evento e con la loro creatività lo rendo unico ogni anno, per questo non si può che dire grazie !!!!