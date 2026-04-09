In arrivo la prima edizione della Mostra Mercato del Miele della Tuscia

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La Fondazione "Meleiros - Api, Miele, Biodiversità" (Ente del Terzo Settore, gestore del Museo Naturalistico di Lubriano e del Monumento Naturale Balza di Seppie) dà appuntamento a Lubriano, la più bella terrazza sulla Valle dei Calanchi, a Palazzo Monaldeschi, in Piazza San Giovanni Battista, per la prima Mostra Mercato del Miele della Tuscia, promossa insieme al Comune di Lubriano, in collaborazione con il Comune di Castiglione in Teverina e con il patrocinio di Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma, Associazione Culturale "AMI - Ambasciatori dei Mieli" e Associazione Nazionale "Città del Miele".





Una piccola grande iniziativa, prima edizione di un evento unico che intende valorizzare e far conoscere le produzioni locali e che richiama le antiche tradizioni di approvvigionamento e conservazione del miele fin dagli antenati etruschi e romani. La Tuscia era, infatti, il cuore dell'Etruria federale, territorio che oggi corrisponde all'alto Lazio, alla bassa Toscana e alla porzione dell'Umbria Sud-occidentale. Lubriano (Castrum Lubriani, in epoca medievale) è sempre una bella scoperta, semplice e accogliente, anche per chi lo conosce già. L'appuntamento è per sabato 11 aprile, dalle 10.30 alle 18. In programma l'esposizione e la vendita di diversi tipi di miele delle Tuscia, una piccola esercitazione di analisi sensoriale del miele per famiglie e bambini alle 11.30 e alle 16.30 e informazioni sulle attività del Museo Naturalistico di Lubriano.

www.museonaturalisticolubriano.it

www.parchilazio.it/monumento_naturale_balza_di_seppie

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