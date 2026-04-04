19esima edizione del Concorso delle Pizze di Pasqua Orvietane, tutti i premiati

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Conclusa anche la 19esima edizione del Concorso delle Pizze di Pasqua Orvietane promosso dall'Associazione "Club Amici della Stampa". Undici le pizze salate e undici quelle dolci recapitate al Bar Montanucci, dove nel pomeriggio di giovedì 2 aprile è avvenuta la degustazione. Al Teatro del Carmine, nel pomeriggio di sabato 4 aprile la proclamazione di quelle che la giuria - composta da Alessandro Maria Li Donni, Gelsomina Leone, Elisa Sciamannini, Michele Palumbo, Laura Orsini Federici, Antonella Cannas, Tanja Nannarelli, Filiberto Mariani e una famiglia proveniente dal Trentino Alto Adige che hanno preso parte al Cammino dell'Intrepido Larth - ha ritenuto essere le più buone.

Al primo posto per quanto riguarda le pizze salate quella di Serena Palermi, seguita da quelle realizzate da Giampaolo Bonuso (secondo posto) ed Elena Trastulli (terzo posto). Per quanto riguarda le pizze dolci – categoria che a partire da quest’anno sarà dedicato al compianto pasticcere Adriano Di Mario – la migliore è risultata essere quella di Silvia Cavalloro, seguita da quelle di Claudia Corradini ad ex aequo con Gloria Romanelli, e Maria Domenica Mascellini (terzo posto).







Ai primi classificati delle due categorie sono andati due piatti in ceramica orvietana realizzati da Marco Sciarra, insieme ai libri della casa editrice Intermedia. "Destinazione Orvieto" ha messo a disposizione "Intrepido", il nuovo vino vermentino realizzato insieme ad un'altra etichetta, "Guerriero", un merlot. Le pizze, premiate alla presenza del sindaco Roberta Tardani, sono state poi consegnate al personale medico-sanitario in servizio al "Santa Maria della Stella", d'intesa con la dottoressa Ilaria Bernardini, direttrice del presidio, come segno concreto di ringraziamento per l'impegno e il lavoro, anche nei giorni di festa.



Sentito il ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, dall’Associazione "Adriano Casasole" al Bar Montanucci per la disponibilità nell’utilizzo dei locali, dall'Amministrazione Comunale all'Università delle Tre Età di Orvieto, da GLOR - Gruppo Ludico Orvieto a Slow Food Orvieto passando per Destinazione Orvieto. Il Club "Amici della Stampa" è già al lavoro per la prossima edizione del Concorso delle Pizze di Pasqua 2027, quella del ventennale.



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