Concluso il corso introduttivo per assaggiatori d'olio d'oliva EVO

SLOW FOOD

sapori

Con la consegna degli attestati si è concluso lunedì 24 novembre al Museo dell’Olio “Bartolomei” di Montecchio il corso introduttivo per assaggiatori d'olio d'oliva EVO, teorico e pratico, promosso da Slow Food Orvieto. Un vero e proprio viaggio in cinque tappe sulla via dell'olio durante la lavorazione delle olive che ha visto trenta partecipanti guidati dal formatore Cesare Batalocco, esperto della scienza dell’olio, approfondire temi e aspetti legati alla produzione dell’oro verde e alle caratteristiche di questo importante alimento, legato alla tradizione umbra.



Alla serata ha preso parte anche il professor Bruno Cirica dell’Università degli Studi della Tuscia. Nel corso del suo intervento la presidente regionale di Slow Food Umbria, Alessandra Cannistrà, ha segnalato l’importanza del Presidio degli Olivi Secolari di cui la regione è custode grazie alla Comunità Rajo di Amelia. In corso di riorganizzazione il gruppo di lavoro regionale su biodiversità, cultura olearia, educazione alimentare e consumo del cibo.



Slow Food Umbria sta collaborando, inoltre, al progetto Pnrr “Cesi Porta dell’Umbria” per la realizzazione di un percorso didattico e gustativo dell’olio EVO d’Umbria attraverso la ricca varietà degli extravergini della regione.