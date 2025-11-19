A "L'Umbria dei Formaggi" il trionfo dei sapori che raccontano la regione

sapori

Produttori, tecnici, amministratori, assaggiatori, associazioni agricole, giovani e semplici appassionati riuniti nel pomeriggio di martedì 18 novembre in un’unica, vivace celebrazione del gusto, alla Sala Polivalente della Camera di Commercio dell'Umbria per la quarta edizione della rassegna “L’Umbria dei Formaggi” (45 formaggi in gara tra pecorini, caprini e misti), organizzata da Promocamera. Non una semplice premiazione, ma una rappresentazione corale di ciò che significa fare formaggio in Umbria oggi.

A scandire i tempi e guidare l’incontro è stato Federico Sisti, segretario generale della Camera di Commercio, che ha aperto i lavori con un richiamo secco e appassionato alla necessità di rafforzare una filiera coesa, capace di crescere con strumenti moderni e visione condivisa. Accanto a lui il presidente Giorgio Mencaroni, che ha ricordato la nascita della rassegna e la sua evoluzione in un progetto strutturato, capace di raccontare un settore identitario della regione.

In un pomeriggio dominato da entusiasmo e partecipazione, il contributo degli assaggiatori della ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi è stato decisivo. Claudio Spallaccia, responsabile della delegazione perugina, ha illustrato al pubblico il metodo: campioni anonimizzati, schede sensoriali basate su parametri oggettivi, analisi rigorose, completa trasparenza nella desanonimizzazione. Un lavoro che unisce scienza, competenza ed esperienza, ma anche passione, come si è percepito nella consegna degli attestati ai giurati, accolti da un applauso spontaneo e caloroso.





Pubblicità

Tra gli interventi più vibranti, quello di Federico Varazi, vicepresidente di Slow Food Italia, che ha tracciato un quadro moderno e coraggioso del mestiere del pastore. Nessuna figura romantica: oggi servono competenze tecniche, gestione aziendale, conoscenza dei mercati, capacità di innovare. Poi l’annuncio che ha scosso la platea: l’idea di trasformare Fior di Cacio – l’evento di Vallo di Nera – in un appuntamento nazionale alternativo negli anni di pausa della rassegna “Cheese” di Bra. Una proposta che rende l’Umbria protagonista non solo della qualità produttiva, ma anche della cultura casearia italiana.

La sindaca Agnese Benedetti ha ricostruito con precisione il percorso che ha portato Vallo di Nera a diventare l’unico “Comune italiano del formaggio” riconosciuto da ONAF. Una storia fatta di intuizioni, di lavoro di comunità, di scelte lungimiranti. Il suo intervento, intenso e diretto, ha ricordato come la cultura del cacio abbia radici profonde e come la collaborazione tra istituzioni locali, Slow Food e Camera di Commercio stia aprendo nuove prospettive per tutto il territorio.

Dal canto suo il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria ha riaffermato il senso della rassegna: creare un’identità forte per il formaggio umbro e dotare i produttori di strumenti concreti per crescere. Ha ricordato il valore del metodo ONAF, l’importanza della partecipazione degli allevatori, il ruolo delle associazioni agricole – Coldiretti, Confagricoltura e CIA – e ha sottolineato il contributo di figure come Paolo Pani e Piergiorgio Angelini, fondamentali nella costruzione del progetto. “L’Umbria dei Formaggi – ha ribadito – non è un concorso, ma un laboratorio che valorizza il territorio, stimola l’innovazione e crea nuovi spazi per la qualità”.

Quando il momento della premiazione è arrivato, la sala si è trasformata in un piccolo teatro di emozioni. Ogni produttore chiamato sul palco ha portato con sé un pezzo di Umbria: pascoli in altura, mungiture all’alba, caseifici familiari, esperimenti riusciti, formaggi che raccontano un’annata intera. I riconoscimenti hanno seguito le soglie previste: Premio Qualità (da 75/100) e Premio Eccellenza (oltre 80/100)

Il banco d’assaggio ONAF che ha chiuso la giornata ha trasformato il pomeriggio in un’esperienza sensoriale completa. Il pubblico ha assaggiato i formaggi protagonisti della rassegna, scoprendo aromi, differenze, sfumature, storie. Un momento conviviale che ha confermato una verità semplice: la filiera casearia umbra è piccola, ma straordinariamente viva; è radicata, ma pronta a innovare; è composta da persone che credono ancora profondamente nel valore del proprio lavoro.

Ha fatto incetta di premi l'Azienda Agricola Alfina di Marceddu & C. Soc. Semplice di Orvieto, alla quale è andata la menzione speciale a latte crudo del Premio Slow Food Umbria. E ancora per la Categoria Pecorino Semistagionato: Alfina Semistagionato - Premio Eccellenza; per la Categoria Pecorino Stagionato: Canestrato Stagionato (Premio Eccellenza) e Cuore di capretto (Premio Qualità).