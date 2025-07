Tutto pronto a Trevinano per la 19esima Sagra della Rosticciana

sapori

È molto più di un momento conviviale di mezza estate. Assomiglia, piuttosto, ad un'esperienza enogastronomica, culturale e sociale in grado di unire prodotti locali, musica, tradizioni e comunità. Giunta alla 19esima edizione, la Sagra della Rosticciana di Trevinano è un invito a riscoprire il gusto della convivialità, celebrare la memoria di un territorio e guardare al futuro di un borgo medievale incastonato tra Lazio, Umbria e Toscana che sa rinnovarsi restando sé stesso.

Anche quest’anno la Pro Loco della piccola frazione di Acquapendente torna ad apparecchiare la via principale facendone una grande tavolata all’aperto dove residenti, ex residenti che tornano per l’occasione e visitatori si ritrovano a vivere insieme piacevoli momenti. Piatto forte del menù restano, ovviamente, le costolette di maiale alla brace, insaporite da spezie e cotte al momento, accanto ai sapori tipici della cucina laziale, toscana e umbra.

Si spazia dagli gnocchi fatti in casa con sugo lepre o cinghiale alle penne all’arrabbiata, dalle bistecche di manzo e maiale alle salsicce e ancora patatine fritte, fagioli del Purgatorio e dolci locali. Il tutto, accompagnato da vini selezionati dalle migliori cantine di un territorio esteso come quello della “terra di mezzo”.

La proposta musicale è variegata e cambia ogni sera. Si inizia venerdì 1° agosto con la musica d’autore del Duo Black Out si prosegue sabato 2° agosto tra karaoke e disco dance con dj Alex Marcucci, domenica 3 agosto liscio, latino-americano e disco dance sono protagonisti con gli Amici del Ballo, lunedì 4 agosto, invece, largo alla musica popolare e agli stornelli toscani dei Moto Folk.

