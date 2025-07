Torna la "Festa dell'Aia". Due giorni tra degustazioni, show cooking, cultura e musica

sapori

Due giorni nel segno del gusto, della tradizione contadina e della cultura. Una vetrina per riscoprire le radici del territorio, ma anche un momento in cui l’enogastronomia si lega agli eventi culturali del borgo. È la formula conviviale della Festa dell'Aia, inserita nell'ambito del progetto "Trevinano Ri-Wind", finanziato per 20 milioni di euro con fondi PNRR dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento attraverso la rigenerazione culturale, economica e sociale.

Una celebrazione che intreccia eventi culturali, enogastronomia e diverse tradizioni locali, vista la posizione strategica dell’abitato a cavallo di Lazio, Umbria e Toscana. Si comincia domenica 6 luglio alle 18 quando vie e piazze si trasformeranno in una grande taverna a cielo aperto, con i banchi d’assaggio dei vini dell’Aia e lo street food de La Rosticciana a cura della Pro Loco di Trevinano, l’Hosteria di Villalba di Allerona, La Parolina, S’Osteria38 e Poder Riccio di Acquapendente.

Dalle 18 alle 20 sarà la volta dei laboratori esperienziali per i più piccoli "Tutti i colori della salute: conosciamo e giochiamo con la stagionalità" a cura di Debora Valentini di Slow Food Viterbo e Tuscia. Alle 18.30 lo show cooking di Iside De Cesare, chef de La Parolina, dove brilla una Stella Michelin. Alle 19 “Sul raccontare, come e perché”, performance conclusiva del workshop condotto da Ascanio Celestini e alle 20.15 “Quando la banda passò: musica e poesia ad alta voce” a cura di Oscar Pizzo e Paolo Della Sega.

Alle 21.30 largo ad un altro chef stellato: Roy Caceres di Orma, Roma, che terrà uno show cooking, anche in questo caso, come l’altro, ad ingresso gratuito e su prenotazione al numero telefonico 346.3133420. La musica, a partire dalle 21.30, è quella del Folk Quartet composto da Stefano Billy Belardi alla chitarra acustica, bouzouky e voce, Massimo Pasquini al basso, Davide Pezzato alla batteria e percussioni e Christian Arlechino al violino.





Lunedì 7 luglio alle 19 sarà l’apertura banchi d’assaggio dei vini delle cantine Antonella Pacchiarotti, Argillae, Cantina Ortaccio, Famiglie S&T, Feudi Spada, Ge.Re.Mi., Giacomo Baraldo, Il Vinco, La Carcaia, La Chiaracia, La Selvara, La Trusca, La Villana, Le Roghete, Le Terrazze di Spazzavento, Marini Georgea, Mazzi Mirella, Palazzone, Podere Elvella, Podere Orto Trivium, Podere Puellae, Poggio Bbaranèllo, Sassotondo, Sergio Mottura, Tenuta La Pazzaglia, Terre d'Aquesia, Trebotti e Villa Caviciana.

Per l’occasione si festeggerà un compleanno speciale: La Parolina compie fatta vent’anni. Due decadi scanditi da “piatti d'autore italiani proposti in un sobrio locale curato con ampie vetrate e terrazza vista colline”. Il senso di famiglia è ciò che dal 2005 contraddistingue la cucina e l’ospitalità del locale nato dal desiderio di "coniugare l’arte della cucina con l’accoglienza agli amici che vengono e tornano a conoscere e a riscoprire il nostro modo di interpretare la realtà che ci circonda".

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti.