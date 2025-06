"Fermento", street food, musica e convivialità in riva al mare con il festival della birra artigianale

sapori

Venerdì 27 e sabato 28 giugno Tarquinia Lido si trasforma in un vero e proprio villaggio del gusto con "Fermento", il festival diffuso della birra artigianale che celebra la migliore produzione brassicola del Lazio e della Tuscia in una cornice unica tra mare, sapori e convivialità. Promossa dal Sindacato Italiano Balneari, da Assocamping, dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia, la rassegna coinvolge l’intero Lido, trasformandola per due serate nel cuore pulsante dell’eccellenza birraria regionale.



"Fermento" non sarà un’area chiusa né un classico villaggio fieristico, ma un festival diffuso, pensato per essere vissuto passeggiando tra stabilimenti balneari, locali e vie della località costiera. Otto postazioni ospiteranno ciascuna due birrifici artigianali, ognuno con una selezione delle proprie etichette più rappresentative, tutte da scoprire e degustare direttamente dalle voci dei produttori.



A "Fermento" parteciperanno alcune delle realtà più dinamiche e apprezzate del panorama brassicolo del Lazio e della Tuscia: Aut Aut Brewing (Grotte di Castro), Birra Oxiana (Pomezia), Due Fusti, Jungle Juice Brewing, Linfa (Roma), Eastside (Latina), Free Lions (Tuscania), Hilltop Brewery (Bassano Romano), Itineris (Civita Castellana), Officina del Baccano (Latina), Radiocraft (Albano Laziale), Ritual Lab (Formello), Terre di Faul, Turna (Viterbo), Torre in Pietra Birrificio (Torre in Pietra), Vento Forte (Bracciano).



Accanto alla birra, grande spazio al cibo di strada, con una proposta originale curata dagli stabilimenti balneari, pensata per esaltare ogni abbinamento tra birra e gastronomia locale. Ad accompagnare il tutto, un ricco programma musicale con concerti dal vivo, per due serate da vivere tra il profumo del mare e il ritmo della festa.



I punti degustazione saranno posizionati accanto agli stabilimenti Bonita, Riva Blu, Las Vegas, Tamurè, Marinai, Il Tirreno, Tibidabo e al bar Corsaro. Le casse saranno attive presso l’ingresso del lungomare dei Tirreni e in viale delle Sirene, nei pressi del monumento ai caduti del mare. Le postazioni apriranno alle 19. Sono previste due formule di partecipazione: il biglietto intero da 15 euro, con diritto a 8 degustazioni; il biglietto ridotto da 10 euro, con diritto a 4 degustazioni.