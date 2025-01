"L'Umbria del Vino 2025", il 28 febbraio la proclamazione delle cantine vincitrici

sapori

Hanno preso il via mercoledì 22 gennaio le degustazioni dei vini in concorso per la quarta edizione de "L'Umbria del Vino" da parte della commissione di esperti, coordinata da Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi e composta dagli enologi Maurilio Chioccia, Pierpaolo Chiasso, Raffaele Pistucchia e Antonio Mori, dai sommelier Pietro Marchi, Gianluca Falcinelli e Massimo Caponi, e dalla giornalista e sommelier Francesca Granelli.

“Il concorso ha l’autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, oggi MASAF, e ciò a testimoniare la serietà, la trasparenza e la qualità del premio" ha detto il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni nel dare il benvenuto ai commissari. "In questi anni - ha aggiunto - è divenuto un punto di riferimento per la valorizzazione del vino regionale, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione con le istituzioni, in primis la Regione, con le associazioni di categoria e gli operatori economici del settore, uniti dalla volontà di supportare le imprese nel raggiungimento dell’eccellenza. In occasione del concorso i produttori sono in gara, certamente, ma tra loro si crea un’opportunità di confronto e collaborazione che è altrettanto fondamentale per il comune obiettivo della qualità del vino umbro".

"Il vino umbro - ha sottolineato il segretario generale Federico Sisti - è il testimonial perfetto per il territorio e, per questo, è necessario valorizzarlo al meglio. La Camera di Commercio dell’Umbria condivide questo sforzo a fianco dei produttori e delle associazioni che li rappresentano, oltre che delle istituzioni, con l’obiettivo di creare occasioni di confronto e opportunità di promozione nazionali e internazionali, attraverso per esempio la partecipazione alle fiere e l’incoming di buyer internazionali come quello che si svolgerà in Umbria venerdì 7 e sabato 8 febbraio, per il quale i buyer stessi sono stati selezionati in collaborazione con BuyWine della Regione Toscana e della Camera di Commercio di Firenze. Si tratta di un’occasione importante per far conoscere i nostri vini e il nostro territorio.”

Pubblicità

La proclamazione dei vincitori si terrà venerdì 28 febbraio. Sei sono le categorie di prodotto previste: vino bianco, vino rosso, vino rosato, vino spumante di qualità, vino frizzante, vino dolce, a cui si aggiungono i premi per per il giovane produttore o produttrice under 40, l’impresa femminile e il vino biologico. Il concorso enologico regionale “L’Umbria del Vino” è promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria, grazie alla sua Azienda speciale Promocamera, in collaborazione con la Regione Umbria, Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e Cia Umbria, il 3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria, l’Associazione Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria e Confcooperative Umbria.