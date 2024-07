Tra sapori e tradizioni, la Rosticciana diventa maggiorenne

sapori

Per le vie del borgo non ribollono tini, ma si assapora l'atmosfera estiva dell'arte culinaria che strizza l'occhio alla tradizionale carne alla brace. È la "Rosticciana" la protagonista indiscussa della cinque giorni agostana che rinnova lo spirito della festa ammaliando i palati. È cresciuta, insieme ai volontari della Pro Loco di Trevinano che la organizzano, e ai tanti che frequentano la frazione di Acquapendente, in quella "terra di mezzo" tra Lazio, Umbria e Toscana. Quest'anno la festa sarà ancora più grande perché la Rosticciana diventa maggiorenne.

Con i suoi 18 anni di prelibatezza e divertimento alle spalle, ancora una volta, si annuncia come un grande momento conviviale. D'altronde non c'è nulla di più invitante di una buona tavola da cui lasciarsi tentare, cedendo ai sapori antichi in grado di ricordare quanto la gastronomia italiana sia invidia del mondo intero. Non una semplice sagra, ma una manifestazione che coinvolge con la schiettezza dei suoi piatti e la bontà delle specialità proposte che racconta soprattutto nel cibo una zona di confine.

Cinque sere che, dalle 19 in poi, apparecchiano la via principale come un'unica grande tavolata all'aperto. Dall'antipasto agli gnocchi fatti in casa alla lepre e al cinghiale alle penne all'arrabbiata, dalla carne alla brace – la "Rosticciana" che dà il nome all'evento, ma anche bistecca di manzo e di maiale e salsicce – cotta al momento alle immancabili patatine fritte, non surgelate e tagliate a mano, fino ai fagioli del Purgatorio da gustare in un clima di piacevole convivialità. Il tutto annaffiato da una selezione dei migliori vini della zona e accompagnato da dolci e gelati.

Vivace, come sempre, la proposta musicale. Si inizia venerdì 2 agosto sulle note dei Motofolk, sabato 3 agosto discoteca in piazza, domenica 4 agosto largo a "Gli Amici del Ballo", lunedì 5 agosto Leggera Electric Folk Band, martedì 6 agosto "I Misticanti". In quest'ultima serata, novità di quest'anno, alle 20.30 la Rosticciana si concluderà con una cena in collaborazione con i ristoranti "La Parolina", "S'Osteria 38" e "Hosteria di Villalba", che comprende la degustazione de "I Vini del Barbarossa". Obbligatoria, in questo caso, la prenotazione al numero telefonico 388.824671.