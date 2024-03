Ai Giardini Pubblici di Orvieto Scalo appuntamento goloso con TRAMErcato

sapori

Presso i Giardini Pubblici di Via Monte Nibbio, ad Orvieto Scalo, come ogni secondo sabato del mese, dalle 9 alle 13.30 di sabato 9 marzo torna TRAMErcato, il mercato dei piccoli produttori agricoli locali che, con il loro sapiente lavoro, propongono prodotti coltivati in modo sano e naturale e trasformati nel rispetto dei principi della tutela ambientale. Gli artigiani presenti, nell’ottica dell’economia circolare del riuso, propongono oggettistica realizzata esclusivamente con materiali di recupero e materiali naturali del territorio.

Come sempre, sarà possibile trovare cereali e pasta, legumi, frutta, verdure, uova, formaggi a latte crudo, salumi, mieli, conserve, vini e birre artigianali conoscere aziende e produttori e scoprire insieme modi e ricette per gustare al meglio cibi buoni e sani. E tanti altri prodotti e produttori.

A marzo per la prima volta saranno presenti anche i preparati della Cooperativa Pescatori del Trasimeno "Sapori del Trasimeno", un marchio di garanzia: ciò che stiamo acquistando, proviene esclusivamente da pesce di cattura e non di allevamento, lavorato in maniera artigianale, utilizzando solo prodotti naturali e, soprattutto, che è stato riconosciuto il giusto compenso a tutta la filiera (dal pescatore alla sfilettatrice).

Dal mercatodi marzo inoltre si attiva un servizio sperimentale di prenotazione con consegna settimanale di venerdì, presso le sedi già attive con i prodotti GaSOS, o con un piccolo contributo al proprio domicilio. Si può prenotare direttamente al mercato al produttoreconcordando la data e la modalità del ritiro, oppure telefonando ai numeri 338.7597624 (Simonetta) 347.1454728 (Massimo) e 331.8103454 (Daniele) entro il mercoledì della settimana di consegna.

"TRAMErcato" è senza dubbio una realtà consolidata nel panorama orvietano. La facilità di parcheggio, l'ombra degli alberi e un nuovissimo parco giochi per i più piccoli, sono solo alcuni dei motivi per cui vale bene la pena di farci un passaggio. La possibilità di fare una spesa sana e di prossimità, direttamente dalle aziende del territorio sarà arricchita, nella bella stagione, da eventi collaterali e conviviali che consentiranno una piacevole sosta in cui scambiare quattro chiacchiere tra amici e non solo e raccontare idee da condividere e realizzare.