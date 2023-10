"Di Tuscia un po'" vola in Germania e presenzia la mostra mercato itinerante "Araun"

sapori

Da giovedì 19 a sabato 21 ottobre 2023, l'Associazione "Di Tuscia un po'", andrà in trasferta in Germania, per presenziare ad "Araun", una mostra mercato itinerante la cui prima tappa si svolgerà nella cittadina di Betzingen - Reutilnger. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Idea, con il Comune di Reutilnger, con l’Associazione Commercianti di Betzinger, ha il patrocinio del Comune di Bolsena e della Provincia di Viterbo ed è supportata da IdealService e Banca Tema.

Bolsena e Betzingen. Entrambe terre di confine, l'una è posizionata in un triangolo di terra tra il Lazio, l'Umbria e la Toscana, e l'altra è adiacente alla Svizzera, alla Francia, alla Renania, all'Assia e alla Baviera. Nel cuore della regione Baden-Württemberg, la Tuscia e i propri prodotti, saranno i protagonisti della prima edizione di ‘Araun’, evento ideato per far conoscere al mondo non solo i prodotti del nostro territorio ma anche gli usi e i costumi. Betzingen è il quartiere più popoloso, urbanizzato e industrializzato di Reutlingen, con una popolazione di circa 11.000 abitanti.

Mostra mercato itinerante. La mostra mercato ha un sapore antico e dinamico; è una fiera nel vero senso della parola, uno scambio di culture e informazioni, in giro per il mondo. È questo lo scopo del progetto ‘Araun’, ideato dai fondatori di ‘Di Tuscia Un Po’, la manifestazione che per decenni, è stata organizzata a Bolsena e ha portato alla ribalta i prodotti tipici locali e divenendo ambasciatrice del buon vivere e viaggiare nella Tuscia. Il progetto è pensato per far conoscere e ampliare il mercato delle piccole e medie imprese che operano nel nostro territorio, attraverso lo smercio di prodotti agroalimentari ma anche per mezzo della diffusione e la conoscenza dei nostri usi e dei nostri costumi. In questo scambio di conoscenze, i protagonisti non saranno solo i frutti della terra ma anche chi, con sapienza e mani esperte, li coltiva, li produce e li trasforma.

Location. Questa mostra mercato si svolgerà all'interno del Zehntscheuer, il locale dove sono in programma tutte le iniziative dal 19 al 21 ottobre 2023; si tratta un vecchio edificio del 1700, recentemente restaurato, che nel passato fungeva da dazio. Grazie alla sua maestosa struttura, il locale ospiterà una trentina di stand, da quelli occupati dalle strutture ricettive quali alberghi, agriturismi, B&B e campeggi, a quelli affidati alle aziende agroalimentari che proporranno assaggi e degustazioni dei propri prodotti.

Prodotti. All'edizione numero uno hanno aderito molte realtà del territorio che producono vino, olio, formaggio, farine, caffè, miele, marmellate, aziende a conduzione familiare che trasformano il pesce e le carni autoctone in prelibatezze culinarie (come ad esempio carpacci, salumi o insaccati), seguendo le antiche tradizioni dei pescatori, dei contadini e degli allevatori. Il territorio è ricco di eccellenze e prelibatezze, sempre fresche e a km 0. Il terreno collinare e il clima mite, favoriscono anche una prolifica agricoltura che produce ortaggi di qualità come i pomodori scatoloni, una gustosissima frutta, legumi esclusivi (ceci, fagioli del purgatorio) ed erbe aromatiche peculiari (come ad esempio il finocchietto selvatico). Il luogo ameno e vulcanico fa sì che si producano vini certificati come l’Est! Est! Est!, Il Canuleio, la Cannaiola, l’Aleatico e l'Orvieto Classico. Il mercato itinerante in Germania sarà l’occasione per far assaggiare il prodotto trasformato, in una sorta di Street Food che promuove il territorio al di fuori della Tuscia, oltrepassando i confini nazionali.

Accoglienza. Immerse nel verde e nella natura incontaminata che si affaccia sul lago, oppure incastonate nel borgo medievale, sono molte le strutture ricettive che appoggiano la manifestazione, credendo che si possa aprire una nuova forma di dialogo con il turista. Il viaggiatore che approda a Bolsena passa le proprie ferie all’aria aperta, all’insegna del buon cibo e a stretto contatto con la natura pertanto il turismo è legato alla terra, in collina, nei parchi e nelle campagne, con la possibilità di vivere esperienze tradizionali in prima persona. Sono vari gli agriturismi, i bed & breakfast e i campeggi che offrono questo tipo di esperienza ed è proprio l’opportunità di conciliare la buona tavola stando all’aria aperta, godendo anche dei servizi messi a disposizione, che circa migliaia di persone scelgono la nostra cittadina come propria meta turistica. I numerosi hotel invece, offrono una tipologia di villeggiatura diversa, all’insegna del relax e del comfort. Non chiamatela però fiera del turismo, ‘Araun’ è una nuova forma promozionale, che comprende ogni aspetto territoriale, dalla storia e alla cultura, passando anche per la musica.

A tutto folk. - Un viaggio nella musica italiana dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri allieterà le tre giornate di ‘Araun’ in terra tedesca. Il Tuscia Folk Trio, composto da Stefano Belardi (chitarra e voce), Massimo Pasquini (basso e cori) e Paolo Celani (piano), faranno vivere la storia della musica popolare e italiana attraverso artisti importanti e conosciuti in tutto il mondo.

Bolsena, culla della cultura. Una delle motivazioni che ha spinto Forbes, rivista statunitense di fama mondiale, a inserire Bolsena tra le 10 città più belle d'Europa, è l'identità culturale che si protrae da secoli. Sono tante le iniziative che vengono organizzate nella cittadina, da eventi letterari a mostre fotografiche, passando per istallazioni di arte contemporanea e per esposizioni di opere e manufatti. A Betzingen sarà presentata la mostra itinerante ‘Luoghi e personaggi della Tuscia e di Orvieto nella Divina Commedia', in cui saranno esposte un centinaio di opere come acqueforti, xilografie, litografie e materiali ottenuti con altre tecniche incisorie, realizzate da settantacinque artisti provenienti da diciannove stati diversi. Tali artisti hanno partecipato al concorso internazionale indetto dall’Associazione Idea, per celebrare Dante a settecento anni dalla sua morte. La mostra è itinerante e dopo Bolsena e vari comuni della Tuscia, approderà in terra teutonica.

Etruria verde. In Germania sarà presentato un tipo di viaggio all’insegna della sostenibilità e dell’impatto ecologico che rispetta la natura e i suoi ritmi, che visita luoghi immersi nel verde e piccoli borghi e riscopre alcuni paesaggi e patrimoni culturali molto spesso dimenticati. Il concetto di Etruria Verde e naturalistica è rappresentato appieno a Bolsena, in quanto si sta diffondendo un turismo responsabile che sostiene la bellezza paesaggistica e ammira l’arte e la cultura che sono insite nel territorio.

Araun! ‘Araun’ foneticamente rimanda a una parola etrusca che gli organizzatori, hanno adottato come augurio, come un brindisi alla vita e buona sorte. Gli etruschi sono insiti nel territorio e la manifestazione 'Araun', promuove la Tuscia in tutti i suoi aspetti, soprattutto Bolsena dove si può vivere un turismo differente, che conserva ancora i ritmi della tranquillità e dove convivono i principi dell’accoglienza e dell’amicizia. Arte, natura e sapori si incontrano e danno vita a un’esperienza memorabile. A Bolsena si può vivere una nuova filosofia di viaggio che permette di assaporare ogni aspetto della destinazione, immergendosi nelle tradizioni del posto e nella cultura, imparando a conoscere le persone del luogo e apprezzando il nostro cibo. Il ritmo lento di Bolsena favorisce lo sviluppo di abitudini più consapevoli e sane che ti accolgono come in una grande famiglia.