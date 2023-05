"Francigena e le Vie del Gusto", anche Lubriano alla presentazione del Paniere del Pellegrino

sapori

Il Comune di Lubriano dal 2021 è parte di una delle realtà tra le più rappresentative del territorio, la DMO La Francigena e le Vie del Gusto in Tuscia. Mercoledì 12 aprile presso la Biblioteca di Acquapendente, il Comune di Lubriano era presente, nella persona del sindaco Valentino Gasparri, alla presentazione de il Paniere del Pellegrino, collegamento ideale tra la Via Francigena e l’enogastronomia, una delle azioni progettuali della DMO, finanziate dalla Regione Lazio.

Nel 2020 la Regione Lazio ha bandito uno stanziamento imponente, finalizzato a favorire la costituzione di sistemi turistici locali nella forma di associazioni riconosciute e/o fondazioni che si occupano del rilancio e promozione della destinazione turistica, in ciascuno degli ambiti territoriali indicati nel Piano, mediante una D.M.O. (Destination Management Organization), ovvero un sistema di gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi).

La D.M.O “La Francigena e le vie del gusto in Tuscia” mira a unire per la prima volta attori pubblici e privati nel territorio della Tuscia e Maremma Laziale partendo da due temi fondamentali: l’asse della Via Francigena e l’enogastronomia. Il contesto da cui si parte ha come punto di forza l’offerta turistica dell’ambito su cui è imperniato il progetto “La Francigena e le vie del gusto in Tuscia” (Tuscia e Maremma) che ha un potenziale enorme dal punto di vista dell’attrattività turistica perfettamente in linea con I trend del momento (turismo slow, natura, cammini, outdoor).

Pubblicità

Nella DMO La Francigena e le Vie del Gusto sono inclusi 22 comuni e 45 imprese, situati lungo la Via Francigena da Proceno a Monterosi che stanno lavorando e hanno raggiunto i media nazionali con azioni strutturate per la gestione del territorio e la sua organizzazione armonizzando il dialogo tra istituzioni, imprese e attori culturali al fine di rafforzare coesione e identità; favorire uno sviluppo turistico in chiave etica e sostenibile che si declina attraverso l’attenzione verso le comunità ospitanti e l’ambiente naturale.

Il Consiglio Direttivo della DMO è rappresentato da PromoTuscia Srl, ideatrice dell’intero progetto e della rete di organismi pubblici e privati, costituitasi grazie alla capillarità sul territorio, raggiunta in anni di esperienza al servizio del marketing territoriale, CNA Viterbo e Civitavecchia e il Comune di Acquapendente, Ente capofila.

Sono 18 i punti dell’offerta progettuale con la quale la DMO ha vinto il Bando Regionale destinato al rilancio delle destinazioni turistiche del Lazio. Dalla realizzazione di un portale web con sezione e-commerce, alla creazione di una rete di biblioteche ed uffici turistici, al contest gastronomico sotto la guida di tre chef stellati.



Nel progetto sono inclusi eventi, iniziative e pacchetti innovativi in grado di attrarre flussi da altre province e altre regioni in periodi di bassa stagione. Sono stati programmati eventi speciali della Francigena insieme a guide turistiche e accompagnatori autorizzati; esperienze laboratoriali in ambiti diversificati come norcinerie e frantoi; botteghe di ceramisti, orafi e vetrai. Partecipazione a fiere del turismo e educational tour. Queste le azioni su Lubriano previste:



1) Realizzazione portale web della DMO con sezione e-commerce, dove acquistare pacchetti integrati, esperienze, moduli escursionistici sia in chiave b2c che in modalità b2b (area login dedicata agli operatori turistici e agenzie di viaggio) nonché i prodotti del Paniere del Pellegrino.



2) 23-24 Settembre – Trekking nei Calanchi ai luoghi di Juan Rodolfo Wilcock con pic-nic e visita al centro storico di Lubriano e al Palazzo Monaldeschi. L’evento comprende:

- trekking guidato nei Calanchi, con attenzione specifica ai luoghi di Wilcock, a cura dell’Associazione Calanchi 63;

- lunch box a base di tipicità locali a cura del Ristorante "C’era una volta l’Hosteria";

- visita guidata nel centro storico di Lubriano e al Palazzo Monaldeschi.



3) Catalogo

Creazione del catalogo e commercializzazione dei pacchetti turistici integrati a data fissa e personalizzabili. Lubriano è presente con esperienze legate al trekking nei Calanchi, a giri in bici in percorsi alternativi e di collegamento con Bolsena, Bagnoregio, , Castiglione in Teverina e Orvieto

L’intento è far confluire flussi in maniera mirata e strategica e soprattutto non improvvisata…

Il turismo è materia complessa, da affrontare con competenze e professionalità specifiche che non possono lasciare spazio all’improvvisazione. “La Tuscia è un territorio ricco di potenzialità, poco conosciute…” una frase che si legge anche di recente e che ha rappresentato il punto di partenza per imprese, come PromoTuscia, che da 30 anni operano al servizio del territorio, portando avanti progetti importanti in collaborazione con ENIT e con l’Agenzia Regionale del Turismo, come fiere, educational, progetti di rete.

La DMO terminato il progetto ed il periodo di impegno potrà garantire l'autosostentamento delle attività di valorizzazione e promozione territoriale, commercializzazione pacchetti turistici commissionabili attraverso il partner PromoTuscia DMC che verserà parte del guadagno sui pacchetti venduti, partecipazione a bandi mirati, ricerca sponsor. La DMO farà anche conto sul sostegno regionale in considerazione del principio di sussidiarietà sancito dalla costituzione e ripreso dalla legge regionale in materia di turismo.



Nella foto da sinistra Manila Olimpieri (PromoTuscia), il sindaco di Lubriano, Valentino Gasparri, Luigia Melaragni (Segretario generale CNA Viterbo e Civitavecchia), Ivana Pagliara e Maria Luigina Paoli (Titolari PromoTuscia)