L'Istituto Alberghiero "Luca Coscioni" celebra con Slow Food la Giornata Mondiale dei Legumi

Nella Giornata Mondiale dei Legumi, nell’ambito del progetto di orientamento ed educazione alimentare "Legumi in Cattedra", l’Istituto Alberghiero "Luca Coscioni" grazie alla collaborazione di Slow Food Orvieto ha organizzato una sessione didattica di riflessione e condivisione sull’importanza del grande insieme dei semi commestibili delle Fabacee.

Nella mattinata di venerdì 10 febbraio gli studenti delle classi terze e quarte sono stati impegnati in un incontro webinar con la dottoressa Ottavia Pieretto, responsabile per Slow Food International del progetto Slow Beans e dell’iniziativa Aggiungi un legume a tavola. L’incontro, dedicato all’importanza dei legumi dal punto di vista nutrizionale e della sostenibilità ambientale e ai progetti internazionali dell’associazione, ha visto interagire i ragazzi con domande e riflessioni sulle tematiche proposte, ponendo particolare attenzione al tema della transizione proteica.

Gli studenti Tommaso Sarri e Alberto Di Cesile, in particolare, nell’ambito del progetto d'istituto "In onda", hanno realizzato un podcast specifico sui legumi, analizzandone aspetti salutistici, dati statistici di consumo e curiosità. Gli chef docenti del laboratorio di enogastronomia, invece, insieme agli studenti delle classi coinvolte nell’attività, hanno elaborato per il bar didattico della scuola un buffet di preparazioni gourmet a base di ceci, lenticchie e fagioli gentilmente offerti dalle aziende produttrici locali che hanno aderito al progetto "Legumi in Cattedra".

Il percorso didattico di orientamento e approfondimento curricolare sui legumi che mira a valorizzare i prodotti alimentari di qualità tipici del territorio, era stato presentato a dicembre scorso dai docenti dellIstituto coordinati dalla professoressa Anna Perali, docente di Scienza degli Alimenti, con la partecipazione di esperti, aziende produttrici locali e docenti. Tutti uniti dalla volontà di analizzare i diversi aspetti che caratterizzano la produzione locale di legumi tra cui il Fagiolo secondo del Piano presidio Slow Food di Orvieto e di dare seguito alla collaborazione, di fatto già avviata tra Slow Food Orvieto e Istituto Alberghiero.

Un rapporto che proprio oggi è stato sancito da una convenzione sottoscritta rispettivamente dalla dirigente scolastica dell'Istituto d'Istruzione Superiore Artistico Classico e Professionale, Cristiana Casaburo, e dalla fiduciaria della Condotta di Orvieto, Alessandra Cannistrà, che commenta: "Molti sono i progetti e le iniziative da mettere in campo per valorizzare questo accreditato centro di formazione dei futuri ambasciatori del patrimonio di tradizioni agronomiche ed enogastronomiche di Orvieto. Una città dalla elevata vocazione turistica ma che non può prescindere dal legame con il territorio e dal rispetto dei valori ambientali che meritano impegno e rappresentano la sfida contemporanea".