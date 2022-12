Al Muvis la prima edizione di "Confini" porta alla scoperta delle produzioni vitivinicole

sapori

Domenica 11 dicembre al Muvis di Castiglione in Teverina si terrà la prima edizione di "Confini", manifestazione ideata da Umbria Wine Club e dedicata alle produzioni vitivinicole delle aree di confine geografico tra Umbria-Lazio-Toscana che, oltre alla storia e al patrimonio culturale, condividono una legame ancestrale del territorio con il vino.

Gli eventi di questo primo appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco e Fisar Viterbo, si terranno al Muvis, una sorta di "sede permanente naturale" della manifestazione. In programma, dalle 11 alle 17, i banchi d’assaggio con oltre venti cantine di confine e oltre quaranta etichette a rappresentare la ricchezza e varietà delle produzioni di questo territorio.

Alle 16 si terranno una masterclass in collaborazione con la Famiglia Cotarella e la Scuola di Alta Formazione "Intrecci" e una degustazione guidata da Pier Paolo Chiasso, miglior enologo italiano 2022 per Vinoway Wine Selection, alla scoperta delle produzioni interregionali.

"Un importante appuntamento - sottolinea il sindaco, Leonardo Zannini - che pone il nostro comune al centro di un progetto che vede protagonista un territorio i cui legami, anche attraverso la filiera vitivinicola, superano i confini geografici regionali. Attraverso iniziative come questa è possibile immaginare una progettualità comune in settori cruciali per lo sviluppo locale: dalla promozione turistica alla programmazione culturale fino ai progetti di collaborazione e potenziamento del settore enologico".

"Nelle edizioni a seguire - afferma Marco Sciarrini, presidente di Umbria Wine Club - intendiamo coinvolgere, oltre a Castiglione in Teverina, sedi itineranti nelle altre regioni, Umbria e Toscana. Questa prima edizione, una sorta di numero zero, ha già visto coinvolte nell’organizzazione importanti associazioni (dalla Fisar di Viterbo alle Donne del Vino fino alla presenza essenziale della Pro Loco di Castiglione) e un numero di produttori di richiamo, rappresentativi di questa area geografica, che animeranno i banchi d’assaggio e le altre iniziative".

https://www.umbriawineclub.it/evento/prima-edizione-confini.html