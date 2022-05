"Cantine Aperte" brinda ai suoi 30 anni. MTV: "Consapevolezza, condivisione e moderazione"

sapori

Sono 48 in Umbria (qui, l'elenco) – 43 in Abruzzo, 19 in Basilicata, 2 in Calabria, 9 in Campania, 35 in Emilia Romagna, 74 in Friuli Venezia Giulia, 6 nel Lazio, 73 nelle Marche, 5 in Molise, 32 in Piemonte, 12 in Sardegna, 61 in Toscana, 20 in Trentino Alto Adige, 57 in Veneto, 38 in Lombardia e altrettante in Puglia, 15 in Sicilia e 3 in Valle d'Aosta – le Cantine Aperte che sabato 28 e domenica 29 maggio brindano al ritorno del più grande evento del Movimento Turismo del Vino.

Tra degustazioni guidate, abbinamenti food&wine e diverse iniziative di conoscenza, divertimento e relax, all’insegna dell’enoturismo di qualità e in tutta sicurezza – motivo per cui sarà necessaria la prenotazione – l'appuntamento per l'edizione numero 30 della manifestazione che si presenta con ottime aspettative è in 600 cantine di 19 regioni per un weekend ricco di iniziative e di gusto, ma anche convivialità, rispetto per l’ambiente, approccio moderato e consumo consapevole del vino e, non ultimo, solidarietà.

"Dal vino e dalla voglia di raccontarlo da parte dei vignaioli è nato tutto trent'anni fa – spiega Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino che annovera oltre 800 fra le cantine più prestigiose d'Italia – e siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto un traguardo con 'Cantine Aperte' che ha contribuito, insieme alle altre manifestazioni annuali, ad accrescere interesse e passione nelle persone. I risultati si apprezzano nella crescente richiesta di visite in cantina e nelle vigne durante tutto il corso dell’anno solare.



È una richiesta sempre più consapevole, di grande qualità e sostenuta dal desiderio di conoscere e divertirsi nello stesso tempo. E questo fenomeno di domanda aumentata trova riscontro nell’impegno e nella qualificazione dell’accoglienza da parte delle cantine del Movimento, sempre più attente a migliorare l’offerta ma anche ad assumersi il ruolo di punto di riferimento su temi caldi come quelli della sostenibilità dell’ambiente e del consumo consapevole del vino".

"Finalmente – aggiunge Giovanni Dubini, presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria – dopo due anni torniamo ad organizzare momenti di incontro e approfondimento dedicati al vino umbro con maggiore serenità sia per i nostri ospiti, che potranno godere come in passato dell’accoglienza delle nostre cantine, sia per noi produttori, a cui è mancato il poter raccontare il nostro lavoro, il nostro vino, mostrare dove nasce e quanta passione ci mettiamo in ogni bottiglia.

Come Movimento intendiamo rispondere a queste esigenze puntando sull'organizzazione di diversi appuntamenti in cantina nel corso dell’anno che possano contribuire alla valorizzazione dell'Umbria come terra autentica, dove tradizione e innovazione convivono, una terra in cui è facile sentirsi bene e ritrovare quel piacere di condividere che è anche uno degli aspetti più caratteristici della nostra produzione enologica. L’obiettivo è quello di aumentare, attraverso la conoscenza diretta e la condivisione del nostro lavoro, la consapevolezza dell’enoturista e dell’appassionato di vino.

Tutti gli eventi MTV puntano a questo, da sempre, e la crescita esponenziale dell’enoturismo in questi anni, nonché l’evoluzione dell’approccio al vino a cui abbiamo assistito ha dimostrato che la strada del mostrare per far capire e apprezzare al meglio è stata ed è quella giusta". I vignaioli saranno ancora una volta di più promotori di una sana cultura delle vino di cui il bere consapevole è parte. Sui social una cinquantina di wine-influencer e testimonial digitali la settimana prima "testerà" le iniziative in programma e degusterà i vini presso alcune cantine.

Il Movimento Turismo del Vino, in collaborazione con UIV Unione Italiana Vini, è membro dell'Associazione "Wine in Moderation", programma lanciato nel 2008 dal settore vinicolo europeo per dare prova di responsabilità sociale. Ha, inoltre, bandito l’uso di plastiche e favorito la promozione di pratiche di riciclo e riuso in cantina e a casa. Anche per il 2022, inoltre, conferma la partnership con la Fondazione AIRC Umbria, a cui sono devoluti i fondi della vendita del calice di Cantine Aperte, a favore della ricerca scientifica contro le patologie oncologiche.

Visite alle cantine e ai vigneti, degustazioni guidate e banchi di assaggio, pranzi e cene col vignaiolo, speciali abbinamenti con i prodotti del territorio e le piacevoli animazioni permetteranno a visitatori, grandi e piccoli, di vivere momenti di relax e gusto, all’aria aperta, immersi nella natura. E dopo "Cantine Aperte", la possibilità di visitare le cantine dell’Umbria e di assaporare le eccellenze del territorio regionale proseguirà con "Vigneti Aperti". Per tutta l’estate, nei weekend, saranno organizzate iniziative alla scoperta del vino umbro e dei suoi luoghi di produzione.

Confermati, infine, anche tutti gli altri appuntamenti firmati MTV, che tornano nel corso dell'anno per dare l'occasione di conoscere e apprezzare il mondo del vino umbro in ogni stagione. Da mercoledì 20 luglio a venerdì 19 agosto via agli appuntamenti di "Calici di Stelle", in collaborazione con le Città del Vino. Nei mesi di settembre e ottobre, spazio alla raccolta dell’uva con "Cantine Aperte in Vendemmia". Da sabato 5 a domenica 13 novembre, saranno le "Cantine Aperte a San Martino" ad ospitare gli enoturisti, desiderosi di assaporare il vino nuovo e l'olio novello, per chiudere poi con "Cantine Aperte a Natale", a dicembre, imperdibile occasione per fare regali senza dubbio apprezzati.

