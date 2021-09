Parte il Transameria Festival di Slow Food. Il primo evento è a Penna in Teverina

sapori

Venerdì 10 e sabato 11 settembre si dà il via alla prima edizione del "Transameria Festival", l'evento che propone viaggi ed esperienze tra paesaggi umbri, colori, profumi e i prodotti dell’autunno all'insegna del cibo buono, pulito e giusto secondo la filosofia Slow Food. Il primo evento, dal titolo "Alla scoperta della Solfatara, tra geologia e polle gorgoglianti", sarà dedicato al territorio di Penna in Teverina, lungo l'antica Via Amerina in occasione dell’inaugurazione dei recenti lavori di valorizzazione dell’Anello della Solfatara. Prima di confluire nel Tevere, infatti, il Torrente del Rio Grande si incrocia con un interessante manifestazione geologica legata alla risalita di anidride carbonica dal sottosuolo: la Solfatara di Penna in Teverina.

E proprio qui sarà realizzato il primo evento del Transameria Festival, che proseguirà sino a domenica 17 ottobre con un fitto calendario di appuntamenti. Si comincia con attività esperienziali per ragazzi, conferenze e trekking scientifici in linea con gli obiettivi del progetto NET – La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori: unire e connettere ricerca scientifica, società, istituzioni e associazioni per promuovere la scienza e il territorio, offrendo un’informazione semplice, diretta e coinvolgente. NET è un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che da diversi anni riunisce undici tra i più importanti Enti pubblici di ricerca e Università del nostro Paese.



Questo primo evento segna anche l’ingresso del progetto Sentieri Amerini nella grande comunità di Transameria. La rete sentieristica tra i monti e le colline dell’Amerino di oltre 150 chilometri, che vede il coinvolgimento del Comune di Amelia e del CAI - Club Alpino Italiano, attraverso i soci volontari della Sezione di Orvieto e il Gruppo Regionale che ha coordinato tecnicamente la pianificazione della nuova rete sentieristica.



Di seguito il programma:



venerdì 10 settembre

- dalle 17 alle 19 nella nuova area pic-nic di Penna in Teverina

"L'Alfabeto della Terra Età" (Geo_Discovery Kit), attività per ragazzi dai 6 ai 10 anni con merenda



sabato 11 settembre

- alle 16 presso la Sala Conferenze del Centro Sociale "Marchesa Costanza"

conferenza pubblica su "Caratterizzazione geochimica dell'area di deglassamento naturale di Penna in Teverina" a cura di Procesi M., Cinti D., Castellano C., modera la conferenza Federico Varazi (tour leader Transameria e vice-presidente Slow Food Italia)

- dalle 17 alle 19.30 trekking scientifico Anello della Solfatara, inaugurazione del percorso della Solfatara accompagnati da tre ricercatori dell'INGV.

Partenza dal centro storico di Penna e ritorno, con passaggio presso la Solfatara.



Tipologia di escursione

- Anello (asfaltato, strada sterrato)

- Difficoltà T (turistica)

- Percorrenza 7,5 km

- Dislivello 238 mt

- Materiale: si consiglia di venire con scarpe da ginnastica o trekking, acqua, cappello

- dalle 20 alle 22 degustazione di prodotti tipici nel centro storico di Penna in Teverina.



Dettagli, tappe e produttori Slow di Transameria sono disponibili al seguente link.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni degli eventi gratuiti:

0744.993326 - info@comune.pennainteverina.tr.it