"Calici di Stelle" nel Borgo dei Desideri, c'è Monteleone d'Orvieto tra le Città del Vino

sapori

di Davide Pompei

Dopo la consegna della bandiera che ufficializza l'ingresso nel circuito de "I Borghi più belli d'Italia", Monteleone d'Orvieto entra anche nell'Associazione Nazionale "Città del Vino". A sancire il debutto, per il quale hanno lavorato in sinergia Amministrazione Comunale e Associazione Turistica Pro Loco "Franco Franchini" è la partecipazione a "Calici di Stelle", l'appuntamento estivo per eccellenza del Movimento Turismo del Vino e delle Città del Vino.

In programma nelle cantine e nelle piazza di tutta Italia, nel rispetto delle normative anti Covid, degustazioni di vino con le aziende del territorio, in abbinamento alle eccellenze eno-gastronomiche locali e ancora musica del vivo e osservazioni astronomiche in compagnia di esperti astrofili. Tema dell’evento "Tra Cielo e Terra", un invito a perdersi tra suoni, sapori e profumi con lo sguardo rivolto in su per innalzarsi laddove, romanticamente, brillano le stelle.

La serata di martedì 10 agosto accende anche "Il Borgo dei Desideri", la nuova iniziativa promossa da “I Borghi più belli d'Italia” che invita a perdersi tra vie e vicoli del centro storico medievale. Punto di riferimento, resterà il mercato dei prodotti De.Co. e locali, agricoli ed artigianali, con i produttori locali, che sarà allestito in Piazza Garibaldi a partire dalle 18. Alla stessa ora in Piazza Bilancini inizieranno le degustazioni di vino sulle note de "La Cricca".

Alle 22.30 la musica dal vivo sarà quella de "I Principi di Galles". Per l'occasione, "Il Chioschetto" si sposterà per coccolare i partecipanti con bibite fresche e piccoli snack. Dalle 23 in Piazza del Torrione, "Osserviamo il Cielo tra Scienza e Mito", pillole di astronomia e osservazione delle Perseidi con il Gruppo Ecologista "Il Riccio" di Città della Pieve, a cura di Arthur Veo e Riccardo Testa. In Piazza Cavour, invece, sarà possibile lasciare il proprio biglietto nel Pozzo dei Desideri.

Il miglior desiderio espresso parteciperà così al concorso nazionale de "I Borghi più belli d'Italia" e potrà essere premiato con uno smart box. Nel corso della serata, inoltre, sono previsti menù dedicati alla Notte di San Lorenzo al Bar Pasticceria "Caffellatte", al Seven Café e al Ristorante "L'Ape Regina". Una rete, insomma, di soggetti pubblici e privati, in linea con le aspettative di produrre effetti benefici alle economie locali con l'aumento del flusso di informazioni e di competitività.

C'è questo anche alla base dell'adesione all'Associazione Nazionale "Città del Vino" che tiene conto della particolare vocazione agricola, delle finalità di promozione e di valorizzazione del vino, della sua cultura e lo sviluppo economico del suo territorio d'origine, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della promozione e dell’informazione. L'idea di fondo è che globalizzazione e competitività siano le grandi sfide da affrontare.

"La tutela della qualità dei prodotti e dei territori, la loro valorizzazione e promozione – sottolinea il sindaco di Monteleone d'Orvieto, Angelo Larocca – sono presupposti imprescindibili per ogni possibile politica di crescita e sviluppo, quindi devono essere punti fondanti dell’azione della pubblica amministrazione e delle imprese. Con il consolidamento dei rapporti tra le imprese e i territori, supportato dal coinvolgimento diretto della società civile, è possibile programmare.

E realizzare tutte quelle azioni che si rendono necessarie per sostenere lo sviluppo socioeconomico delle terre del vino". In quanto rete dei territori a forte vocazione vitivinicola, l’Associazione Nazionale Città del Vino è parte fondamentale di questa idea di sviluppo che vede la partecipazione attiva dei Comuni soci, delle forze economiche e sociali, delle imprese agricole e vitivinicole, del mondo produttivo delle tipicità, dell’artigianato, del commercio, della cultura e dell’accoglienza. In alto i calici, piovono stelle.