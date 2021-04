Le ricette dei ristoranti bagnoresi sui social per promuovere il territorio e dare visibilità alle attività

sapori

Un nuovo modo di raccontare il territorio, puntando sul coinvolgimento. Da Casa Civita una chiamata all'azione rivolta ai ristoratori locali per entrare nel vivo di una vera e propria “caccia alle ricette” che meglio sapranno raccontare i sapori del luogo e la capacità di professionisti appassionati nell'elaborarli.



“Un modo per promuovere l'immagine complessiva di Bagnoregio ma anche le singole attività di ristorazione che contribuiscono a creare ricchezza. Ogni singola realtà è importante per la qualità della nostra offerta turistica e abbiamo immaginato, anche per dare un contributo in questo momento difficile e un segnale di vicinanza convinta, di chiedere ai ristoratori bagnoresi le loro ricette che trasformeremo in contenuti social. In sostanza l'immagine del territorio diventa volano per la comunicazione dei nostri imprenditori, coinvolgendoli nella narrazione che intendiamo portare avanti”. Le parole del sindaco Luca Profili.



Così la comunicazione di Civita di Bagnoregio evolve, diventando più dinamica. “Rappresentare al meglio l'identità del sito candidato Unesco con il titolo de Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio è tra gli obiettivi di Casa Civita – così l'amministratore unico Francesco Bigiotti -". La società partecipata del Comune di Bagnoregio, che si occupa dello sviluppo turistico ed è stata individuata da Comune e Regione Lazio come site manager, sta progettando un nuovo piano di comunicazione.



“Ci siamo dati come cardini – continua Bigiotti - la promozione del borgo di Civita, la costruzione di consapevolezza sulle bellezze che permettono di vivere al meglio un soggiorno nella Teverina, il racconto dei caratteri unici del paesaggio e della natura e la rappresentazione delle persone del luogo, della cucina e dei mestieri come l'artigianato che hanno uno stretto legame con lo sviluppo turistico.



Dopo una settimana dalla consegna del dossier di candidatura Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio era già presente sul web con una specifica landing page tradotta in inglese, francese e cinese. Confidiamo in una buona ripartenza e non abbiamo mai smesso di guardare al mondo con fiducia. In queste settimane abbiamo lavorato con Reuters per un grande lancio che ci ha portato a conquistare spazio su tutti i maggiori giornali del mondo e abbiamo accolto tante trasmissioni di carattere nazionali e televisioni estere, l'ultima delle quali l'emittente svizzera RSI. La promozione è il nostro ossigeno, contemporaneamente stiamo lavorando per immaginare un turismo sostenibile che è possibile vincendo l'importante sfida dell'aumento della permanenza”.



Tutti i ristoratori del territorio possono inviare la propria ricetta, corredata di una foto, all'indirizzo dedicato candidaturacivitadibagnoregio@gmail.com. Casa Civita provvederà ad elaborare il tutto e a produrre un contenuto social adatto a promuovere il territorio e l'attività.