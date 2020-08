Guida a "La Tuscia dell'EVO 2020". Tutti i premiati del raccolto 2019

sapori

"La zona di Canino e del Lago di Bolsena, in particolare, hanno presentato problemi relativi alla quantità. Meglio per la Via Clodia che ha recuperato sull’annata precedente. Bassa produzione anche nella Tuscia Toscana. Qualche problema in più nel Ceretano Sabatino". Se la raccolta 2019 è stata frammentaria, quello finito in bottiglia è il risultato di un'annata nella media a livello qualitativo, con oli più fruttati, meno amari e piccanti. Complessa per quanto riguarda le vendite.

Per tutti i produttori, infatti, c’è stata la necessità di riorganizzarsi in considerazione della pandemia e del conseguente lockdown che ha fermato i ristoranti e complicato le vendite private. Una situazione che ha portato a valutare una volta per tutte l’e-commerce come effettiva risorsa e a lavorare maggiormente con i social. Nel consumatore cresce la consapevolezza, ma persistono grandi difficoltà nel comunicare il valore effettivo del prodotto e il lavoro che lo sostiene.

Aiutano a farlo le 328 pagine de "La Tuscia dell'E.V.O 2020 – Raccolto 2019", guida all'Extra-Vergine d'Oliva a cura di Carlo Zucchetti, "l'enogastronomo con il cappello" che, anche stavolta, insieme al suo staff ha passato in rassegna oltre 150 tra oleifici, frantoi, aziende agricole e reti d’impresa e le ha portate su carta, introdotte da una breve descrizione e corredate da informazioni utili quali indirizzi, cultivar, tipo di agricoltura, metodo di estrazione e molte altre.

Più di 250 gli extra-vergini degustati, 21 i frantoi con il cappello, 9 le aziende agricole con il simbolo di coerenza e chiarezza del progetto, 46 gli E.V.O. immancabili a tavola. Un panorama esaustivo declinato in 12 areali introdotti da una descrizione geologica con lo spunto per la costruzione di percorsi evo-turistici e una descrizione puntuale di vegetazione e paesaggio con schede sulle cultivar più diffuse.

"Gli Extra-Vergine della Tuscia – suggeriscono i curatori – hanno raggiunto un’ottima qualità, estesa ormai a tutto il territorio. È importante proseguire su questa strada andando a lavorare sui punti ancora deboli come l’imbottigliamento e uno scatto tecnico per garantire ancora di più il prodotto in bottiglia. Crescita diffusa e orgoglio di prodotto hanno urgenza di venire comunicati con più determinazione, così come sarebbe necessario incentivare la produzione D.O.P. e I.G.P.".

Accompagnandola, magari, con una campagna di promozione forte. Continua, intanto, a farsi strada il biologico. Molti i produttori che hanno rinunciato alla chimica di sintesi per tutta o parte della produzione. In aumento anche l’E.V.O. Monocultivar. La Caninese la fa da padrona, ma iniziano a trovare spazio anche le altre cultivar storiche. Lo confermano le degustazioni effettuate da Carlo Zucchetti, Alessandra Di Tommaso, Francesca Mordacchini Alfani, Maria Laura Nespica, Catia Minghi, Gaia Giannotti, Giancarlo Cavallin , Fabio Iacoponi, Salvo Cravero, Samuele Calistri.

I Frantoi con il Cappello

Lago di Bolsena

Cooperativa Oleificio Le Mosse – Montefiascone

Frantoio Presciuttini – Montefiascone

Il Molino – Montefiascone

Frantoio Battaglini – Bolsena

Tra Paglia e Tevere

Frantoio Cecci – Monterubiaglio

Frantoio Ranchino – Canale di Orvieto

Rocchi – Bagnoregio

Tenuta di Carma – Bagnoregio

Ai piedi del Peglia

Domenica Fiore – Capretta di Orvieto

Tra Tevere e Nera

Frantoio Suatoni – Amelia

Cimino

Frantoio Cioccolini – Vignanello

Via Clodia

Cooperativa Olivicoltori di Vetralla – Vetralla

Frantoio Paolocci – Vetralla

Frantoio Tuscus – Vetralla

Colli Etruschi – Blera

Maremma Viterbese

Cerrosughero – Canino

Cooperativa Olivicola di Canino – Canino

Frantoio Arturo Archibusacci – Canino

I&P Ione Zobbi – Canino

Oleificio Sociale Cooperativo di Canino – Canino

Castro

Olio Mezzabarba – Farnese

Le Aziende Agricole con il Cappello

Tra Paglia e Tevere

Doganieri Miyazaki – Castiglione in Teverina

Cimino

MammaMia – Viterbo

Via Clodia

Alessandro Musco – Vetralla

Degiovanni – Vetralla

Olio Traldi – Vetralla

Tamìa – Vetralla

Maremma Viterbese

La RiservaBio – Tuscania

Sensi – Tuscania

Tuscia Toscana

La Maliosa – Saturnia di Manciano

I Tre Est

Lago di Bolsena

E.V.O. “…diNotte” Frantoio Presciuttini

E.V.O. Monocultivar Caninese Solum

E.V.O. di Bolsena Frantoio Battaglini

Tra Paglia e Tevere

E.V.O. Poggio alle Mulaie Feudi Spada

E.V.O. Podere Firenzuola Attioli Serena

E.V.O. Fanciullo Frantoio Ranchino

E.V.O. Femmine Frantoio Ranchino

Umbria D.O.P. Colli Orvietani Poggio Amante Frantoio Ranchino

E.V.O. Essenza di Carma Bio Tenuta di Carma

E.V.O. Tor di Monte

E.V.O. Podere San Giulio Doganieri Miyazaki

Ai piedi del Peglia

Umbria D.O.P. Colli Orvietani Olio Reserva Bio Domenica Fiore

E.V.O. Monocultivar Moraiolo Ricci

Tra Tevere e Nera

E.V.O. Vis Fonte Santa Maria

Cimino

E.V.O. Grand Cru MammaMia

E.V.O. Bio San Bartolomeo

Lago di Vico

E.V.O. Luca di Piero

Via Clodia

E.V.O. Selezione N. 5 Bio Alessandro Musco

E.V.O. Selezione N. 6 Classico Alessandro Musco

E.V.O. Andrea Pileri

E.V.O. Supremo Degà Bio Degiovanni

E.V.O. Bio Frantoio Paolocci

E.V.O. GiuPi

E.V.O. Bio I Due Casali

E.V.O. Athos Olio Traldi

E.V.O. Elektia Olio Traldi

E.V.O. Monocultivar Caninese Eximius Olio Traldi

E.V.O. Gold Bio Tamìa

E.V.O. Monocultivar Maurino Bio Tamìa

E.V.O. Vis Diamante Bio Agricola Terraforte

Tuscia D.O.P. eVo Colli Etruschi

E.V.O. Io Bio Colli Etruschi

Maremma Viterbese

E.V.O. Doppi Sensi Sensi

E.V.O. Doppi Sensi Radici Sensi

E.V.O. Bio Cerrosughero

E.V.O. Forte&Eccelso Cuvée del Fondatore I&P Ione Zobbi

E.V.O. Monocultivar Caninese Grand Cru Morone I&P Ione Zobbi

E.V.O. Monocultivar Maurino Cru Piscine Maurino I&P Ione Zobbi

E.V.O. Il Principe di Vulci Il Vulcino

E.V.O. Saecula Il Vulcino

Canino D.O.P. Oleificio Sociale Cooperativo di Canino

Tuscia Toscana

E.V.O. Maurizio Menichetti

E.V.O. Aurinia La Maliosa

E.V.O. Caletra La Maliosa

E.V.O. Caletra Monocultivar Leccino La Maliosa

Castro

E.V.O. Casale Bonaparte

