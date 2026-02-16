Febbraio nel Centro Italia: il mese chiave in cui prendono avvio i progetti immobiliari

redazionali

I dati storici di Great Estate, holding immobiliare specializzata nella compravendita di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana, mostrano che l’attività dei clienti che investono in seconde case nel mese di febbraio è mediamente +46% rispetto a dicembre e +15% sopra la media annua, confermando il periodo come strategico per avviare progetti immobiliari nel Centro Italia.







Boom di ricerche immobiliari



La bella stagione invita all’azione, con la possibilità di esplorare le proprietà immobiliari sul mercato baciati dal sole e accompagnati dal clima mite. Tuttavia è da febbraio che i clienti sono maggiormente attivi nella fase di ricerca e pianificazione per l’acquisto di una seconda casa. Questo mese si pone come una fase di ripartenza dopo la pausa invernale e di pianificazione prima di quella primaverile.

Umbria, Toscana e Lazio restano le aree più attive: febbraio rappresenta il momento in cui i progetti di ristrutturazione e messa a reddito prendono forma, parallelo ai trend nazionali in crescita del mercato residenziale (+8,7% compravendite Italia primo trimestre 2025; fonte ISTAT). Per Great Estate, febbraio si conferma un mese strategico per avviare progetti immobiliari nel Centro Italia: l’attività degli acquirenti gestiti e delle richieste concrete è mediamente +46% superiore a dicembre e +15% sopra la media annua, risultando paritaria in termini di dinamismo ai mesi estivi. Più del 60% dei clienti acquirenti registrati a febbraio trasforma il proprio interesse in richieste concrete, sottolineando il livello di intenzionalità degli acquirenti invernali.





Richiesta di valutazioni immobiliari

Proprietari e investitori avviano valutazioni, ristrutturazioni e pianificazione per arrivare pronti a primavera ed andare quindi alla ricerca della proprietà ideale. Great Estate offre un sistema valutativo affidabile, che è possibile provare online sul sito anche per scoprire potenziali acquirenti attivi nelle zone di Umbria e Toscana. E per approfondire l’analisi valutativa c’è “The Best Price”, un innovativo tool digitale per immobili di prestigio che determina il reale valore di mercato basandosi su algoritmi avanzati, dati comparativi reali e parametri qualitativi e quantitativi. Sviluppato anche in ambiti accademici e con il contributo di esperti, garantisce stime precise con oltre il 97% di congruità.

E sempre febbraio si rivela essere un mese chiave anche per le decisioni strategiche legate alla stagione turistica. Già dopo la pausa natalizia vi è un notevole incremento delle ricerche online. Fra i servizi offerti da Great Estate c’è la possibilità di mettere a reddito una proprietà di prestigio con il tour operator Great Stays, dedicato a soggiorni brevi in case vacanze di lusso.

(Fonte dati: Great Estate - https://magazine.greatestate.it/it/febbraio-nel-centro-italia-il-mese-in-cui-la-visione-diventa-progetto-immobiliare-0216.html)