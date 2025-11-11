redazionali

La Fondazione "Meleiros – Api, Miele, Biodiversità" è un Ente del Terzo Settore, impegnato nella sempre maggiore diffusione di una cultura apistica eco-sostenibile e accessibile, attraverso più settori di intervento: naturalistico, socio-educativo, storico-archeologico, linguistico. Come da Statuto, le attività di interesse generale (cit.) "(…) perseguono il bene comune (…) per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione, di protezione sociale; intendono favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona (…) perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (…)".





Abbiamo deciso di sostenere concretamente la causa palestinese con il progetto "Miele per la Palestina: inclusione e solidarietà / Honey for Palestine: inclusion and solidarity" il cui ricavato andrà al gruppo GPI Giovani Palestinesi Italia, e nel contempo favorirà l’inserimento lavorativo, come occasione di crescita e di sperimentazione, attraverso il coinvolgimento attivo di persone con abilità diverse o con disturbi del neurosviluppo, spesso purtroppo escluse dai circuiti lavorativi ufficiali.

Già nella prima fase abbiamo ricevuto la disponibilità di alcuni apicoltori dell’Umbria e dell’alto Lazio, che hanno contribuito con la fornitura di miele, simbolo ancestrale di bontà, abbondanza e virtù, che la Fondazione si farà carico di distribuire.

L'allevamento delle Api da Miele in Palestina, di antica tradizione, oggi significa anche diritto ad abitare la propria terra e Resistenza. Il miele rappresenta inoltre da sempre un elemento imprescindibile nella società, nell’economia, e negli ultimi decenni sono stati numerosi i progetti internazionali di cui anche l’Umbria è stata protagonista. In Cisgiordania, ad esempio, dal 2014 il Ministero dell’Agricoltura palestinese ha sostenuto le attività degli apicoltori con incentivi per commercializzare il miele locale, sia in patria che all’estero, per superare gli ostacoli posti dal governo israeliano che impedivano loro di raggiungere gli alveari, e distribuendo migliaia di alveari alle famiglie che intendevano avviare la produzione di miele.

Il nostro vuole essere pertanto un sostegno concreto nella medesima direzione, a sostegno di ragazze e ragazzi che in Italia sono attivi a favore della Resistenza di un popolo che, come noto, in questo drammatico periodo storico attraversa forse il momento più tragico della sua lotta di Liberazione: il genocidio in corso nella striscia di Gaza, con oltre 60.000 morti accertati, dei quali circa 13.000 bambini.





Il progetto "Miele per la Palestina: inclusione e solidarietà / Honey for Palestine: inclusion and solidarity" si sviluppa nell’ambito del settore socio-educativo della Fondazione e le attività progettuali saranno supportate dalla collaborazione esterna di un ragazzo con diagnosi di spettro autistico, che si occuperà della gestione degli ordini via mail. Con cadenza quotidiana egli gestirà la corrispondenza della casella di posta elettronica dedicata e risponderà chiedendo i dati di contatto, favorendo così la consegna del miele richiesto.

Anche le "Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento di adulti con disturbo dello spettro autistico" dell’Istituto Superiore di Sanità, indicano interventi di supporto all’inserimento lavorativo e alle attività occupazionali: "(…) Il lavoro è infatti un elemento cardine del progetto di vita in età adulta", nel quale è necessario "conoscere le preferenze personali, la scala di valori e di priorità, i punti di forza e di debolezza, nonché l’eventuale interesse peculiare (…). Tale scelta dovrebbe ricadere in un eventuale campo di applicazione del suo specifico interesse, in modo da convogliare in modo efficace le energie della persona, ridurre lo stress e le difficoltà".

Coloro che vorranno contattarci per ordinare il miele, dovranno pertanto scrivere a mieleperlapalestina@fondazionemeleiros.org utilizzando obbligatoriamente il seguente form:

Ciao, mi chiamo ____ e vorrei ordinare ________ kg di miele per sostenere il Progetto Miele per la Palestina/Honey for Palestine.

Il mio numero di telefono è ______ e il mio indirizzo è ___________ .

Vorrei ricevere il miele direttamente a casa tramite spedizione



OPPURE

Vorrei venire a prendere il miele a Porano (TR) su appuntamento.

Grazie!

tale da consentire al collaboratore il “riconoscimento” immediato e agevolare il riscontro da parte di quest’ultimo, che si occuperà infinedi redigere la lista degli ordini ricevuti e con cadenza settimanale di consegnarla alla Fondazione, la quale provvederà all’evasione degli ordini.

La consegna del miele potrà avvenire con le seguenti modalità:

- spedizione postale a carico della Fondazione;

- consegna brevi manu presso la sede della Fondazione, a Porano (TR) in Piazza Indipendenza 18, ogni Mercoledì h. 10:00/13:00 e Venerdì h. 16:00/18:30, previo appuntamento contattando il numero 347.7113746 tramite messaggio WhatsApp oppure SMS.



Fondazione "Meleiros – Api, Miele, Biodiversità"