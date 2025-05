Great Estate apre una nuova sede nel cuore del capoluogo umbro

redazionali

Great Estate, network di agenzie immobiliari specializzato nella valorizzazione e compravendita di proprietà di prestigio in Toscana ed Umbria, di cui fanno parte più di 100 professionisti, annuncia ufficialmente l’apertura della nuova sede nel cuore del capoluogo umbro.

La nuova sede Great Estate di Perugia, situata al primo piano di un palazzo signorile in Via Baglioni 10, nasce dalla collaborazione con il partner Via dei Colli, guidato dal dottor Stefano Calafà. L’inaugurazione, alla presenza di Stefano Petri, CEO di Great Estate e fondatore della Holding, Giacomo Migni, responsabile acquisizioni della sede di Castiglione Del Lago e Stefano Calafà, responsabile della sede perugina di Via Dei Colli è fissata per venerdì 30 maggio 2025. L’evento sarà inoltre un’occasione per incontrare i professionisti e le figure storiche del network Great Estate e i partner del progetto Great Synergy, una rete di aziende e specialisti del settore immobiliare impegnati nella realizzazione di progetti di alto livello.

L’apertura della sede di Perugia costituisce un traguardo strategico per Great Estate, che rafforza così la propria presenza capillare sul territorio umbro. Perugia è un simbolo del patrimonio artistico e architettonico italiano, con un mercato immobiliare che offre grandi opportunità per gli acquirenti italiani così come per gli investitori internazionali.





“Abbiamo il privilegio di vivere in uno splendido Paese e vogliamo contribuire a valorizzarlo con la nostra esperienza e la nostra rete di contatti sempre più ampia. Perugia, in particolare, è una mèta turistica di rilievo, apprezzata sia in Italia che all’estero. Tuttavia, sul piano immobiliare, riteniamo che il patrimonio rappresentato dagli appartamenti di alto pregio nel centro storico e dai casali immersi nelle colline circostanti non riceva ancora la valorizzazione che merita. Il nostro impegno è proprio questo: promuovere e dare il giusto risalto a queste eccellenze abitative”, afferma Stefano Petri, CEO del network Great Estate.

Una holding in continua espansione. Great Estate è un network immobiliare ed una realtà in continua evoluzione. Oltre alla sua ampia rete di agenzie dedicate all’intermediazione di proprietà di prestigio (13 sedi distribuite tra Toscana, Umbria e Sardegna, più 2 sedi estere in Germania e Slovacchia), la Holding Great Estate sta sviluppando nuove unità di business che spaziano dalla gestione degli affitti brevi agli investimenti immobiliari. Tra le principali realtà già attive o in fase di sviluppo vi sono Great Stays (tour operator per affitti brevi ed esperienze di lusso), Great Synergy (rete di aziende e professionisti per lo sviluppo di progetti immobiliari), Great Solution (società di servizi di property management), e in fase di lancio Great Collection (fondo di investimento immobiliare) e Great Living (intermediazione immobiliare per il settore residenziale).

Con l’apertura della sede di Perugia, Great Estate conferma la sua volontà di innovare e consolidare la propria presenza nelle località più ambite d’Italia. L’espansione di Great Estate rappresenta una grande opportunità per il mercato immobiliare umbro e toscano, portando nuove risorse, competenze e visibilità internazionale a un settore in continua crescita.

Per ulteriori informazioni:

info@greatestate.it