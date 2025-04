Mercato immobiliare del lusso in crescita

redazionali

Cresce la domanda di proprietà di lusso da acquistare nel nostro Paese, con particolare attenzione del mercato sulla Toscana. Great Estate, network immobiliare specializzato nella compravendita di immobili di prestigio di Toscana e Umbria, annuncia le nuove soluzioni studiate per il settore del lusso.

Il mercato immobiliare italiano del settore del lusso ha continuato a mostrare la propria forza nel 2024: continuano a crescere in tutta la Penisola sia l’offerta di immobili di alta fascia sia la domanda degli stessi. La tendenza mostra un costante incremento: già nel 2023 gli immobili di pregio erano aumentati dello 0,5% rispetto al 2022, arrivando a rappresentare il 2,7% di tutta l’offerta di immobili residenziali italiani. In aumento anche la domanda, che rispetto al 2019 è cresciuta del 2%.

La Toscana si è nuovamente affermata come la Regione con la più alta concentrazione di immobili di lusso. Secondo il rapporto 2024 di Idealista, in Toscana si trova il 32,8% delle proprietà con un valore superiore a 1 milione di euro.

Secondo i dati dell’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights in collaborazione con LuxuryEstate.com, il fatto che il settore dell’immobiliare di lusso in Italia sia in costante crescita è suffragato anche dai tempi di vendita che risultano in accelerazione. Trend analogo anche per i centri storici, in cui resta stabile la domanda di proprietà di pregio, caratterizzati da charme e autenticità.

Great Estate, network immobiliare rivolto al mercato nazionale e internazionale e consolidato da oltre 25 anni nel territorio di Toscana e Umbria, sempre attento ad anticipare le tendenze del settore attraverso il know how dei professionisti e l’analisi puntuale costante dei dati, ha registrato nel 2024 un 11,1% di trattative per immobili nella fascia da 1 a 2 milioni di euro e il 4,3% da 2 milioni in su.

Al fine di offrire una gamma di soluzione professionali e competenze specifiche rivolte al settore del lusso il network Great Estate ha previsto l’avvio di nuove unità di business e precisamente:

● Great Collection: fondo di investimento immobiliare

● Great Solution: società specializzata in servizi di Property Management

● Great Luxe: società specializzata nelle intermediazioni di proprietà del lusso

Great Estate punta così a rafforzare le unità di business già strutturate e a diversificare ulteriormente i servizi di intermediazione immobiliare, attraverso soluzioni digitalmente all’avanguardia e al tempo stesso customizzate.

Per ulteriori informazioni:

info@greatestate.it