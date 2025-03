Slow tourism in campagna: dimore di pregio per le vacanze 2025

redazionali

Il desiderio di una vacanza immersi nella natura, a caccia di tramonti spettacolari, è il sogno di molti, italiani e stranieri. Queste le mete imperdibili fra Umbria e Toscana in cui riconnettersi con se stessi.

Ville e casali di pregio sono tra le proprietà più desiderate per gli short rentals, affitti brevi in dimore da sogno dove ogni finestra è un vero e proprio quadro, in cui la vita torna slow e le esperienze sono preziose.

Secondo un recente sondaggio, oltre 11 milioni di italiani punta allo slow tourism: uno su quattro dichiara di voler rallentare il ritmo durante le proprie esperienze di viaggio. Un desiderio che ben si sposa con la ricerca di mete autentiche, itinerari meno battuti e possibilmente rurali, dove conoscere tradizioni e sapori locali. Secondo i dati della ricerca, oltre la metà dei viaggiatori (58%) pensa di trascorrere il maxi-ponte di primavera soggiornando almeno 7 giorni in campagna.

Great Stays (www.greatstays.it), il tour operator parte della Holding Great Estate (https://www.greatestate.it/) specializzato in affitti di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana, propone tre top-location per il turismo del luxury short rental perfette sia per la prossima Pasqua e i ponti di primavera sia per la stagione estiva.



Villa Olivo è un'incantevole villa all'interno di una splendida tenuta di 8,5 ettari con un grande uliveto e una vista mozzafiato a 360 gradi su Città della Pieve, uno dei borghi più belli dell'Umbria. Una elegante residenza al confine tra Umbria e Toscana dai tramonti mozzafiato. Ristrutturata seguendo uno stile moderno pur mantenendo tratti originali del casale tradizionale umbro, offre panorami da cartolina verso la graziosa cittadina collinare, con una valle da un lato, e la Val di Chiana dall'altro ed oltre la Toscana. Per ulteriori informazioni: https://www.greatstays.it/itaffitto-ville-di-campagna-in-umbria-città-della-pieve-lolivo-46520.html

In Toscana, due proposte fra mare e campagna. Immersa nella campagna maremmana, a breve distanza dal mare, Villa Flaminia è una moderna villa su due piani con una piscina privata, situata a pochi minuti dalle bellissime spiagge della punta meridionale della costa toscana. Per un soggiorno all’insegna del relax e dal profumo di sale. Per ulteriori informazioni: https://www.greatstays.it/en/rental-seafront-villas-in-maremma-capalbio-villa-flaminia-41058.html



La Val d’Orcia, sito UNESCO, è una delle destinazioni top per una vacanza rigenerante e dal sapore autentico. In questa parte incontaminata di Toscana si trova Casalberna, uno splendido casale posto vicino alla graziosa cittadina termale di San Casciano dei Bagni, situata nel sud della Toscana. Fiore all’occhiello: la vista aperta e ininterrotta sulle colline circostanti e i tratti originali dell’antico casale ristrutturato con sapienza. Per ulteriori informazioni: https://www.greatstays.it/en/rental-countryside-villas-in-val-dorcia-san-casciano-dei-bagni-casalberna-14-46481.html