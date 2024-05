Vacanze di charme in Umbria e Toscana

redazionali

Campagna, mare o lago, per vacanze di charme fra Umbria e Toscana: ville e casali dove pernottare e scoprire itinerari culturali, paesaggistici ed enogastronomici.

Il trend turistico degli affitti brevi in ville e dimore di pregio è ormai una realtà consolidata. Nel 2023 le proprietà più desiderate per gli short rentals sono state le ville di campagna e quelle fronte mare e sembra che la tendenza sia la stessa anche nel 2024. Great Stays, il tour operator specializzato in affitti di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana, propone tre top-location per il turismo del luxury short rental.

Casale dei Girasoli è immerso tra campi verdeggianti, circondato da distese di girasoli, coltivazioni o grano dorato. Si trova vicino al borgo di Paciano (Perugia), un piccolo gioiello umbro incastonato nel verde annoverato tra "I Borghi più Belli d'Italia". Questo casale, originariamente un’antica colonica, è stato riportato al suo splendore da una coppia di proprietari americani che hanno realizzato qui il loro sogno di una casa lontano da casa. Perfetto per una fuga country-life. Per ulteriori informazioni: https://www.greatstays.it/it/affitto-ville-di-campagna-in-lago-trasimeno-paciano-casale-dei-girasoli-41934.html

Vista mozzafiato sul mare cristallino di Monte Argentario, perla della Toscana: è quella di cui si può godere soggiornando a Villa Contemporary Blue, una villa di lusso situata nella splendida località di Porto Santo Stefano, a pochi passi dal centro. Il grande spazio living è caratterizzato da ampie vetrate che donano luminosità e regalano un'emozionante vista sul paesaggio circostante, una magnifica distesa blu. Per ulteriori informazioni: https://www.greatstays.it/it/affitto-ville-fronte-mare-in-argentario-monte-argentario-villa-contemporary-blue-45711.html





Il Lago Trasimeno, in Umbria, regala tramonti incantevoli, come quelli che si possono ammirare da Villa Feronia, un gioiello di modernità e raffinatezza incastonato all'interno di un uliveto di 2 ettari a breve distanza da Passignano sul Trasimeno (Perugia). Al centro del giardino troneggia la meravigliosa infinity pool lunga 17 metri, depurata a sale, con idromassaggio integrato dalla quale deliziarsi di una vista impareggiabile coccolati da un rilassante massaggio. Per ulteriori informazioni: https://www.greatstays.it/it/affitto-ville-di-campagna-in-lago-trasimeno-passignano-sul-trasimeno-villa-feronia-45621.html