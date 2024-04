The Best Price: il sistema valutativo affidabile

redazionali

Progettato dal network Great Estate, lo strumento valutativo si conferma come garanzia della migliore valutazione di una proprietà di prestigio.

The Best Price, l’innovativo sistema valutativo del gruppo Great Estate, specializzato nelle compravendite internazionali di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana, continua a migliorare le proprie performance, confermandosi come lo strumento maggiormente affidabile per individuare il miglior valore di mercato delle proprietà di prestigio.

Dalle analisi relative alle compravendite gestite dal gruppo e la comparazione con i valori stimati da The Best Price relativamente al biennio 2022 – 2023 si evidenzia come il risultato delle valutazioni sia in congruità sempre crescente rispetto all’importo della vendita (Fonte: https://magazine.greatestate.it/it/the-best-price-un-successo-in-continua-ascesa-0425.html).

Il sistema The Best Price

The Best Price è l’innovativo sistema di valutazione immobiliare in grado di individuare il migliore valore di mercato di una proprietà. Progettato dal gruppo Great Estate e sviluppato in collaborazione con tre università italiane e con il contributo di esperti di real estate e ingegneri informatici, ha alla base l’analisi e l’inserimento di numerosi e specifici dati, quantitativi e qualitativi, relativi alle proprietà di prestigio presenti sul mercato italiano.

Il sistema prende in considerazione i dati messi a disposizione da enti nazionali come l’Osservatorio Immobiliare Italiano e l’Agenzia delle Entrate, i dati aggregati forniti dai portali immobiliari e i dati delle vendite concluse da professionisti del gruppo Great Estate, nonché di quelle realizzate da privati o da altre agenzie e riguardanti un numero sempre crescente di proprietà prese in esame.

Ogni valutazione è condotta affidando i dati relativi alla proprietà oggetto dell’analisi ai testati algoritmi del sistema, con la supervisione di professionisti specializzati del reparto valutativo del gruppo. Il risultato prodotto dal sistema è il valore stimato della proprietà, in relazione a compravendite di proprietà simili nella stessa zona di riferimento.

Ogni anno il reparto valutativo del gruppo, coordinato dall'ingegnere Tullio Morandi, svolge un puntuale lavoro di verifica delle stime dei valori delle valutazioni in relazione alle compravendite, estrapolando dati come le tipologie di proprietà vendute, le regioni, gli importi e la congruità media delle valutazioni, un dato che misura in percentuale quanto il valore stimato delle proprietà di Great Estate è risultato vicino al prezzo finale di vendita. Una proprietà in vendita con un prezzo il più possibile allineato al valore di mercato ha infatti maggiori probabilità di essere venduta velocemente e con il migliore profitto.

I risultati

I risultati raggiunti nell’arco 2016-2020 hanno visto una percentuale di congruità tra effettivo prezzo di vendita e stima delle proprietà pari al 94,7%, con un costante miglioramento negli anni. Nel 2020 The Best Price ha raggiunto una congruità media del 96,4%, un risultato straordinario per il mercato immobiliare di prestigio, destinato a crescere di almeno 1 punto percentuale ogni anno.

Le più recenti analisi condotte confermano il trend positivo e dimostrano come il sistema valutativo del gruppo Great Estate migliori costantemente in termini di performance, affidabilità e precisione. La tendenza della congruità media delle valutazioni, aggiornata al 2023, vede un valore che supera il 98%. A questa corrisponde un conseguente abbassamento del differenziale medio del network, ovvero la percentuale che indica la differenza tra l’importo della compravendita e la valutazione iniziale condotta sulle proprietà.

The Best Price si conferma quindi come la concreta garanzia di ottenere la migliore valutazione possibile di una proprietà e, di conseguenza, il miglior risultato nella sua commercializzazione.