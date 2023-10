Great Synergy: professionisti in rete per offrire servizi ed opportunità nel settore del real estate di prestigio

redazionali

Un progetto importante, quello su cui punta il network Great Estate per il mercato delle proprietà di prestigio, volto ad offrire interessanti opportunità di crescita per aziende e professionisti del territorio e fare incontrare la domanda con l'offerta.

La crescita del network Great Estate

Il gruppo Great Estate, network specializzato in compravendite di proprietà di prestigio in Toscana e Umbria, è sempre più strutturato come una realtà che opera su diversi ambiti del real estate di prestigio, offrendo una rete di servizi e prestazioni che crea relazioni e sviluppa in maniera proattiva le realtà del territorio. Di recente è stato raggiunto il traguardo importante dei primi 25 anni di attività nel settore del real estate. Venticinque anni di attività in cui il CEO Stefano Petri è stato traghettatore e innovatore, motivatore e precursore, portando il network a raggiungere risultati eccellenti, con oltre 1.000 proprietà compravendute per un totale di oltre 500 milioni di euro di transato.

Alla fine del 2022 è stato presentato Great Stays www.greatstays.it, il nuovo tour operator con cui Great Estate continua la sua espansione assumendo la struttura di un network multibrand. Lo scorso giugno è stata annunciata l'uscita di un nuovo prodotto editoriale, il magazine Great Estate, Great Mag, la nuova rivista edita dal gruppo Great Estate che propone approfondimenti sul lifestyle, la cultura e il territorio di Umbria e Toscana, oltre a diffondere l'identità e la storia del gruppo e delle sue partnership e a far scoprire al lettore le migliori proprietà di prestigio in vendita o in affitto.

Il Piano di sviluppo industriale portato avanti con determinazione e lungimiranza dal CEO, Stefano Petri, guarda ora al 2024.

Great Synergy, il progetto di partnership per fare rete

Sinergia è la parola chiave: un processo virtuoso già da tempo attivato dal network Great Estate, che da sempre offre supporto ed assistenza alla propria clientela in ogni fase del processo di acquisto e nel post-vendita. Una sinergia che verrà rinforzata ed ampliata, affinché i territori e le varie professionalità possano essere di supporto per i clienti del network Great Estate in ogni momento. Nel 2024 è infatti previsto il lancio della nuova business unit Great Synergy, già operativa con i partner storici del gruppo tra cui si contano professionisti come ingegneri, designer, avvocati, compagnie assicurative.

Il mercato delle proprietà di prestigio nelle aree di operatività del gruppo offre interessanti opportunità di crescita per aziende e professionisti, per questo Great Synergy si pone come punto di riferimento per fare incontrare la domanda con l'offerta e presentare consistenti vantaggi agli associati. I partner usufruiscono di programmi di visibilità che saranno scalabili in base al tipo di accordo scelto, con elevati standard di qualità e prestazioni, potendo contare su un database in continua crescita di contatti profilati nazionali e internazionali.

Chi ha interesse ad unirsi a questo progetto può iniziare a prendere contatti con Great Estate, farsi conoscere e conoscere la realtà del network, iniziando dalla condivisione dei valori e del metodo di lavoro che ha reso Great Estate un grande gruppo con oltre 25 anni di storia, 19 sedi, 100 professionisti e centinaia di clienti felici.

Per saperne di più sul progetto Great Synergy:

Dott.ssa Matilde Dionisi - matilde.dionisi@greatestate.it

Dott.ssa Anna Rosi - anna.rosi@greatestate.it