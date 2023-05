Compravendite, tempi dimezzati con il supporto dei professionisti

redazionali

Tempi dimezzati con il supporto dei professionisti. A confermarlo sono i dati di una recente analisi di Reopla, secondo la quale i tempi di compravendita si riducono a 5,8 mesi (contro i 6,4 della media nazionale) quando l’intermediario è un’agenzia immobiliare. Questo grazie anche a strumenti informatici innovativi e performanti come The Best Price, il sistema progettato dal network Great Estate per redigere il migliore scenario valutativo delle proprietà.



Vendere casa da privato richiede tempi più lunghi: sono 12,2 i mesi quando ad occuparsi della compravendita sono i privati, mesi che scendono a 5,8 (circa metà del tempo) quando ci si affida ad un’agenzia immobiliare. Di grande rilevanza anche il dato relativo al margine di trattativa, che per le compravendite gestite direttamente tra privati si attesta al 10,2% mentre si riduce per le vendite gestite dall’agenzia scendendo all’8,4%.



Per quanto riguarda la metratura, lo studio in questione sottolinea come per superfici superiori ai 145 mq si tende ad affidarsi al lavoro dei professionisti. Ciò è ancor più vero per il settore delle proprietà di prestigio, per le quali le agenzie strutturate come quelle del network Great Estate possono offrire strumenti e strategie performanti volti alla migliore presentazione della proprietà sul mercato di riferimento, solitamente quello internazionale.



Tutti dati che confermano l’efficacia del lavoro svolto dai professionisti dell’intermediazione immobiliare ed evidenziano l’alto livello raggiunto dai vari tool a disposizione. Come il sistema valutativo progettato dal network Great Estate, The Best Price, sviluppato in collaborazione con tre università italiane. Il tool aiuta a redigere il miglior scenario valutativo delle proprietà di prestigio, grazie all'inserimento di dati quantitativi e qualitativi che sono poi confrontati, tramite innovativi e testati algoritmi, con proprietà simili nella stessa zona di riferimento.



La mole di dati processati da The Best Price cresce nel tempo grazie al lavoro giornaliero dei professionisti del gruppo, favorendo l’apprendimento delle intelligenze artificiali alla base del sistema e il continuo perfezionamento dei risultati. Le analisi relative alle compravendite del gruppo e alla comparazione con i valori stimati da The Best Price, redatte ogni anno dall’Ing. Tullio Morandi del reparto valutativo Great Estate, vedono sul quinquennio 2016-2020 una percentuale di congruità media del 94,7%. Questo dato è ulteriormente migliorato nel 2022, arrivando a toccare una congruità media del 97,9%.



Collaboratori, proprietari e acquirenti hanno quindi la possibilità di ottenere stime la cui accuratezza può variare in base al servizio scelto, da quella più semplice, immediata e automatizzata, a quella più completa che unisce l'utilizzo di The Best Price alla consulenza specializzata dei professionisti. Il network Great Estate assicura ai venditori il miglior supporto e la più efficace consulenza per la vendita delle proprietà di prestigio in Umbria e Toscana con particolare riferimento al mercato internazionale.