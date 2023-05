Per "Cantine Aperte", Torre Bisenzio schiude le porte ai wine lowers

redazionali

Per il secondo anno consecutivo Torre Bisenzio partecipa a "Cantine Aperte", la grande festa che coincide con il trentennale della nascita del Movimento Turismo del Vino. Dopo tre anni si torna alla versione originale e nella data storica dell'ultima domenica di maggio, anticipata anche dall'ormai tradizionale formula della cena tra i filari. Un'ottima occasione per conoscere da vicino la qualità dei prodotti della tenuta adagiata sulle colline tra Allerona e Fabro.

Appuntamento sabato 27 maggio con la Cena del Vignaiolo. Si inizia alle 18 con l'aperitivo dj music annaffiato dalla bollicina dell'Azienda Biologica "Staffilo" (Veneto) e si prosegue alle 19 con la cena a base di antipasto tradizionale umbro e Bianco di Bisenzio "Grechetto" IGT Umbria Bio, pasta con ragù di chianina organica produzione propria e Il Pugnalone 2017 IGT Umbria Bio e Sangiovese 2019 Igt Umbria Bio. Dulcis in fundo, i tozzetti della casa. Il tutto sulle note dei Ladri di Monnalisa. Il costo di partecipazione è di 35 euro a persona. Posti limitati.

Domenica 28 maggio, invece, tornano le visite guidate in cantina. Porte aperte a partire dalle 11.30 e musica con Claudio e Luana. Il costo è di 20 euro e prevede tre degustazioni di vini della linea basic ovvero "Bianco di Bisenzio" Grechetto, Il Pugnalone e Sangiovese in abbinamento ai taglieri di salumi e formaggi e pizzette preparate dallo staff e ad assaggi di spezzatino di carne chianina. Per i più piccoli l'ingresso è di 5 euro e, grazie a un team di animatori, il divertimento sarà assicurato anche per loro.

Per ulteriori informazioni:

https://www.torrebisenzio.com/it/