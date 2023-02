Great Estate e Great Stays sulla Guida "Perugino e Signorelli. I 500 anni di due maestri dell'arte italiana" di Repubblica

redazionali

Great Estate, network immobiliare specializzato nelle compravendite di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana, e Great Stays, nuovo tour operator dedicato agli affitti turistici luxury ed ecosostenibili nel Centro Italia, annunciano la propria presenza sulla Guida "Signorelli e il Perugino - 500 anni di splendore" di Repubblica.



Edita dal gruppo editoriale Gegi, è dedicata ai due grandi maestri dell'arte italiana celebra le opere e il genio di questi due grandi artisti e protagonisti assoluti del Rinascimento Italiano, che così tanto hanno lasciato in Umbria e di cui nel 2023 ricorrono i 500 anni dalla scomparsa. Il racconto che si svolge attraverso le pagine della Guida di Repubblica è un percorso che unisce la bellezza dell’arte a quella dei luoghi in cui i due artisti vissero e operarono.

Il Perugino, celebre anche come "Divin Pittore", al secolo Pietro Vannucci, nacque a Città della Pieve, dove è conservato fra l’altro l’affresco L'Adorazione dei Magi. Fu il più grande rappresentante della pittura umbra del XV secolo. Luca Signorelli, cortonese di natali e umbro di adozione, ha lasciato una forte traccia nell’Alta Valle del Tevere prima di dedicarsi al suo capolavoro, la Cappella Nova o di San Brizio nel transetto destro del duomo di Santa Maria Assunta ad Orvieto, eseguita dal 1499 al 1504.



La Guida racconterà città e borghi che ospitano una o più opere degli artisti, i luoghi imperdibili, le produzioni tipiche e l'enogastronomia, con centinaia i consigli su dove mangiare, dormire e comprare in ogni territorio e un ricco calendario di iniziative.

Un territorio ricco di eccellenze, da scoprire e vivere, in cui il network Great Estate si pone come leader del settore degli immobili di prestigio e Great Stays in quello del luxury rental. La presenza dei due brand all’interno dell’importante e prestigiosa Guida rientra nella serie di iniziative progettate dal network immobiliare per il 2023 per rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio. Fra queste, la prossima apertura della sede di Perugia nel Luglio 2023 in Piazza IV Novembre.



La guida sarà disponibile a partire da mercoledì 15 febbraio, per tutto l’anno, diffusa in 30.000 copie in vendita in tutte le edicole dell’Umbria, in abbinata al quotidiano La Repubblica nelle diverse aree d’Italia, in tutte le librerie italiane e online su Amazon e IBS.