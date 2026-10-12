Conclusi i lavori di manutenzione nella palestra della Scuola Media "Luca Signorelli"

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Da lunedì 12 ottobre gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "Luca Signorelli" di Orvieto torneranno a fare lezione nella palestra dell’istituto completamente riqualificata. Si sono conclusi, infatti, gli importanti lavori di manutenzione programmati dall'Amministrazione Comunale per risolvere i problemi della struttura. "Sembra nuova", il commento entusiasta di docenti e studenti raccolti direttamente nel sopralluogo effettuato con la dirigente scolastica Antonella Meatta. "È sicuramente un bel cambiamento - sottolinea il sindaco, Roberta Tardani - che rende questo ambiente più piacevole e sano non solo per gli studenti, ma anche per le associazioni sportive che ne usufruiscono per le loro attività. Un altro piccolo grande tassello nel lavoro che stiamo facendo per migliorare gli spazi pubblici della nostra città a servizio dei giovani e delle famiglie".