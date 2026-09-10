Le Crete, FdI: "Ora è chiaro, il Pd ha scelto l'ampliamento della discarica"

politica

Oggi abbiamo avuto la prova definitiva: il Partito Democratico locale, in piena sintonia con la Giunta Regionale, ha scelto di non opporsi all'ampliamento della discarica "Le Crete" di Orvieto. Il voto contrario alla mozione presentata dalla maggioranza parla più di qualsiasi dichiarazione. La mozione impegnava, infatti, il sindaco e la Giunta a ribadire la netta contrarietà del Comune all'ampliamento e, soprattutto, a chiedere formalmente alla Regione Umbria di non autorizzare ulteriori 350.000 metri cubi e di concludere il procedimento con il diniego del PAUR. Chi vota contro un atto che chiede espressamente di dire no all'ampliamento si assume una responsabilità politica chiarissima davanti alla città. Ora almeno gli orvietani sanno da che parte sta il Pd.

Fratelli d'Italia Orvieto