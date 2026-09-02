PrometeOrvieto: "La tutela dei servizi sanitari non è tifare contro la città"
Gentile assessore Sacripanti,
definire un "allarme privo di fondamento" la preoccupazione per l’accessibilità di un presidio sanitario dimostra una visione distante dalle esigenze quotidiane dei cittadini, in particolare dei più fragili. I fatti dicono altro: la prima ordinanza diffusa ignorava del tutto l'operatività della Casa di Comunità e dell'Ospedale di Comunità. Solo a seguito della nostra segnalazione pubblica è stata prevista una gestione coordinata con la Polizia Locale per consentire gli accessi. Se chiedere chiarezza e sollecitare organizzazione significa per Lei "tifare contro Orvieto", abbiamo un’idea molto diversa di cosa sia il senso civico e la responsabilità amministrativa.
Accompagnare singolarmente le persone con i Vigili Urbani per raggiungere un presidio sanitario non è una soluzione strutturale: è un rimedio d'emergenza che conferma la criticità logistica della sede scelta. Le linee guida nazionali parlano chiaro: le Case di Comunità devono essere in luoghi facilmente accessibili e visibili. Quando le strutture lavoreranno a pieno regime, accogliendo centinaia di utenti al giorno tra pazienti anziani, disabili e ambulanze, ogni evento in Piazza Duomo riproporrà esattamente lo stesso nodo operativo.
Accogliamo volentieri il Suo invito a batterci per l'abbattimento delle liste d'attesa e per la qualità delle prestazioni sanitarie. Battaglie che però PrometeOrvieto porta avanti da sempre. Proprio per questo continuiamo a pretendere che i servizi fondamentali siano fruibili senza ostacoli, senza eccezioni e senza dover dipendere da soluzioni improvvisate all'ultimo minuto. Garantire un'amministrazione lungimirante e servizi pubblici efficienti è il miglior modo per fare il bene di Orvieto. Noi continueremo a fare la nostra parte, con spirito critico, indipendenza e rispetto per i cittadini.
PrometeOrvieto
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