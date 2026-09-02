Celleno nella rete di Field, la Tuscia protagonista del Festival Nazionale dell'Architettura

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Il progetto "Field", promosso da una rete di Comuni della Tuscia con Valentano Comune capofila, è stato selezionato tra i nove vincitori della quarta edizione del Festival Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Tra 51 candidature nazionali, "Field" ha ottenuto il terzo posto, portando la Tuscia al centro di un percorso dedicato all’architettura contemporanea, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione dei piccoli borghi.

Anche Celleno fa parte della rete dei Comuni coinvolti, con l’obiettivo di mettere in comune esperienze e buone pratiche di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e urbano. "Per la nostra comunità – dichiara il sindaco, Luca Beraldo – è un risultato importante e una nuova occasione per raccontare il percorso di valorizzazione del nostro territorio e del Borgo Fantasma. Field dimostra che i piccoli Comuni, quando lavorano insieme, possono costruire progetti competitivi e ottenere riconoscimenti di livello nazionale.

Un ringraziamento particolare va al sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, che ha avuto l’intuizione di creare questa rete e ha curato con grande impegno tutta la fase progettuale e la costruzione della candidatura. Il risultato raggiunto premia un lavoro di squadra e la capacità della Tuscia di presentarsi unita". Il Festival coinvolgerà amministrazioni, università, professionisti e realtà culturali, offrendo ai Comuni partecipanti una significativa vetrina nazionale e internazionale.

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Un grande risultato per la Tuscia e una grande opportunità per Celleno. Un ringraziamento al ministro della Cultura Alessandro Giuli e alla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per l’impegno nella promozione dell’architettura contemporanea, della rigenerazione urbana e della valorizzazione dei territori e dei piccoli borghi.