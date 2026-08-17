Giovannini (Pd): "Le fioriere utilizzate, oltre a restringere spazi già delicati, appaiono poco adeguate anche sotto il profilo del decoro urbano"

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Con una lettera aperta indirizzata al sindaco, Roberta Tardani, il consigliere comunale Pd Federico Giovannini, interviene sull'installazione di barriere sulle principali vie d'accesso all'area pedonale del centro storico. Di seguito, in forma integrale:

Cara Sindaca,

vorrei conoscere la sua valutazione in merito alla decisione di collocare delle fioriere in corrispondenza degli accessi di Via Soliana e Via Maitani.

Da quanto risulta, la scelta sembrerebbe fare capo al vicesindaco. Vorrei, quindi, sapere se si sia trattato di una sua iniziativa, se la decisione sia stata preventivamente condivisa con il resto della Giunta e, soprattutto, se lei stessa ne fosse al corrente e l'avesse condivisa.



Non è un aspetto secondario: un provvedimento che incide in maniera così evidente sulla mobilità e sull'accessibilità di una parte importante del centro storico dovrebbe essere accompagnato da una chiara assunzione di responsabilità e da un'adeguata informazione ai cittadini. Mi chiedo, inoltre, perché non sia stata presa in considerazione l'installazione di dissuasori di diversa tipologia, adeguatamente segnalati, meno ingombranti e con un impatto decisamente minore sia sulla viabilità sia sul decoro urbano.



Parliamo, infatti, di strade interessate quotidianamente dal passaggio degli autobus del trasporto pubblico locale e dei mezzi diretti ai cantieri. Da quegli accessi transitano inoltre persone che devono raggiungere la Casa e l'Ospedale di Comunità, anziani, persone con disabilità, genitori con passeggini, residenti e turisti.



Le fioriere attualmente utilizzate, oltre a restringere ulteriormente spazi già delicati dal punto di vista della mobilità, appaiono peraltro ormai poco adeguate anche sotto il profilo del decoro urbano. Credo che l'Amministrazione dovrebbe quantomeno informare con chiarezza i cittadini se quella adottata sia una soluzione provvisoria e se siano già allo studio alternative più funzionali, capaci di garantire le necessarie condizioni di sicurezza senza creare disagi sproporzionati a chi quotidianamente attraversa quelle vie.



Su questioni che incidono così concretamente sulla vita delle persone, la cittadinanza ha diritto a un'informazione chiara, precisa e tempestiva, ma anche a conoscere le ragioni delle scelte adottate e chi le abbia assunte.

Cordialmente,

Federico Giovannini