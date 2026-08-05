Viabilità, 450.000 euro di lavori per il miglioramento della sicurezza stradale

politica

Sono iniziati nuovi lavori di ripavimentazione per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete di competenza provinciale. L'Amministrazione Provinciale di Terni ha aperto, infatti, il cantiere sulla Strada Provinciale 34 Montecchio-Todi per interventi su alcuni tratti particolarmente degradati fra i comuni di Montecchio e Baschi. L’importo dei lavori è di 250.000 euro finanziati con fondi ministeriali per le Aree Interne.

Cinque i tratti dove si sta intervenendo: dal chilometro 9,1 al chilometro 9,44, dal chilometro 10,24 al chilometro 10,43, dal chilometro 10,68 al chilometro 11,27, dal chilometro 11,5 al chilometro 11,62 e dal chilometro 11,97 al chilometro 12,055. La Strada Provinciale 34 è una strada di collegamento con il territorio di Todi che attraversa la zona montuosa tra l’abitato di Montecchio e Morre. Intanto sono stati recentemente chiusi altri due cantieri sempre per il miglioramento della sicurezza stradale.

Il primo ha riguardato la Strada Provinciale 37 Montecastrilli-Avigliano-Melezzole dove si è intervenuto con ripavimentazione su alcuni tratti dal chilometro 21,32 al chilometro 21,85 nel comune di Montecchio per un importo complessivo di 100.000 euro sempre di fondi ministeriali per le Aree Interne. Il secondo ha comportato interventi di nuova pavimentazione sulla Strada Provinciale 90 di Civitella del Lago in tratti dal chilometro 3 al chilometro 5,22 del comune di Baschi. Anche in questo caso l’investimento è stato di 100.000 euro sempre per le Aree Interne.