Turismo, l'Umbria è seconda (+9,7%) negli arrivi dietro solo alla Calabria

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Come annunciato, l'Umbria conquista il secondo posto nella classifica delle migliori campagne regionali dell’estate 2026 elaborata da La Gazzetta del Pubblicitario e vola negli arrivi di turisti nel primo semestre 2026. “Vivere l’Umbria è vivere davvero”, la campagna primavera-estate, è stata infatti premiata per audacia, posizionamento, impatto emotivo e qualità visiva, riconoscendo la scelta di un linguaggio ironico, innovativo e contemporaneo, capace di raccontare la regione oltre la tradizionale successione di immagini paesaggistiche.

“Un risultato di grande valore, che certifica la qualità del lavoro svolto e la forza di una nuova narrazione su cui abbiamo deciso di investire – dichiara l’assessora regionale al Turismo, Simona Meloni. Abbiamo creduto molto in questo messaggio e nella sua capacità di raccontare l’Umbria non come una cartolina o come un luogo che si limita a essere visitato, ma come una terra che fa nascere il desiderio di fermarsi e restare. Eravamo convinti che fosse la scelta migliore per distinguerci in una fase nella quale la competizione tra destinazioni è sempre più forte”.

La campagna è stata accompagnata da un piano integrato sui principali media nazionali, con una presenza coordinata e costante su televisioni, radio, stampa, piattaforme digitali e affissioni nelle grandi stazioni e negli aeroporti. Un posizionamento ampio e riconoscibile, che ha promosso anche borghi, aree interne ed esperienze meno conosciute.

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Il turismo continua a crescere, arrivi boom nel primo semestre. Il riconoscimento per la campagna - fanno sapere dall’Assessorato al Turismo - arriva mentre il turismo umbro continua a crescere grazie a un’offerta ricca e capace di rispondere alle richieste di un settore in grande trasformazione: dalle esperienze enogastronomiche alle primizie delle produzioni locali, dallo sport, l’ambiente ed i paesaggi fino ai borghi, le città d’arte i laghi, i parchi e le mete spirituali. Sono poi i numeri a confermare il trend positivo: nel secondo trimestre del 2026 la regione ha registrato 936.294 arrivi, in aumento dello 0,7 per cento, e oltre 2,3 milioni di presenze, cresciute del 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. La permanenza media è salita a circa 2,5 giorni. Ancora più interessante il dato semestrale degli arrivi a livello nazionale: l’Umbria, con un +9,7%, è la seconda regione in Italia per crescita, dietro solo alla Calabria.

“Nel secondo trimestre del 2026, in particolare, il dato più significativo è che aumentano le presenze più degli arrivi – sottolinea Meloni. Significa che cresce la capacità dell’Umbria di trattenere i visitatori. La nostra strategia punta ad aumentare la permanenza media, destagionalizzare, distribuire i flussi tra territori diversi e trasformare la crescita turistica in sviluppo stabile per le comunità. Per questo abbiamo pubblicato bandi e strumenti per il miglioramento dell'offerta ricettiva”.

In questa direzione si inserisce il premio della Ciclovia del Trasimeno al Green Road Award 2026, l’Oscar italiano del Cicloturismo. Riconoscimento che premia un percorso che unisce paesaggio, borghi, servizi, accessibilità, inclusione e mobilità dolce, rafforzando il ruolo del Trasimeno nel turismo lento e sostenibile. La Regione sta investendo nella valorizzazione di ciclovie, cammini, trekking e percorsi escursionistici, mettendo in rete ambiente, cultura, sport, produzioni locali e aree interne. È stato inoltre rinnovato l’ecosistema digitale regionale con i tre portali Umbriatourism, Bike in Umbria e Cammini d’Umbria, dotati di nuovi contenuti, mappe interattive e tracciati Gpx.

“Le prossime sfide sono rafforzarci sui mercati esteri, destagionalizzare i flussi, migliorare servizi e accoglienza, rendere più accessibili le esperienze e consolidare il posizionamento del food umbro – conclude Meloni –. Vogliamo crescere senza perdere la nostra identità, facendo della qualità della vita, del silenzio, del paesaggio, della cultura e del turismo lento, del diritto a fermarsi, una proposta riconoscibile tutto l’anno. Ringrazio il Servizio Turismo della Regione, la dirigente Antonella Tiranti e tutti i professionisti che hanno collaborato alla campagna e alla promozione dell’Umbria”.