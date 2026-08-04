"Brochure delle esperienze", un nuovo strumento per promuovere e vivere appieno il territorio

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Un territorio unico dove storia, cultura, natura e sapori si fondono nel concetto identitario di "Città della Pieve, l'arte di vivere il Rinascimento". Da oggi questo patrimonio si propone a cittadini e visitatori attraverso un nuovo strumento promozionale integrato: la "Brochure delle Esperienze”. L'iniziativa, ideata e promossa dall’Amministrazione Comunale di Città della Pieve e realizzata in stretta sinergia con gli operatori economici locali, nasce per coordinare e mettere a sistema l'offerta del territorio, stimolando l'economia locale e offrendo un servizio strutturato e competitivo.

La brochure è a disposizione del pubblico presso l’Info Point turistico. Nei prossimi giorni la distribuzione proseguirà in maniera capillare coinvolgendo strutture ricettive, bar, ristoranti ed esercizi commerciali di tutto il territorio comunale. Disponibile in italiano e in inglese, la guida racchiude un'ampia selezione di proposte suddivise nelle seguenti macro-aree:

- Esperienze Enogastronomiche: degustazioni, percorsi tra gusto e tradizione e attività legate ai prodotti d'eccellenza del territorio;

- Arte, Cultura e Visite Guidate: itinerari tra i capolavori rinascimentali, trekking urbani e percorsi storici guidati;

- Esperienze Sensoriali e Atmosfere: laboratori artigianali, essenze ed edutainment legati alla storia e all'identità pievese;

- Cammini, Sentieri e Anima Green: itinerari immersi nella natura, attività legate al mondo delle api e alla sostenibilità ambientale;

- Avventura, Sport e Benessere Attivo: tour in bici ed e-MTB, percorsi outdoor, attività a cavallo e opzioni per chi ama la vita attiva.

Tutte le proposte raccolte verranno inoltre promosse dall’Ufficio Turistico cittadino. "La nascita della nuova brochure – spiegano dal Comune – si inserisce in una precisa visione strategica promozionale che sta già registrando numeri significativi. I recenti dati ufficiali forniti dalla Regione Umbria per il primo trimestre del 2026 confermano la bontà della strada intrapresa: la permanenza media dei turisti a Città della Pieve si attesta a 3,13 giorni complessivi (con un picco di 3,88 giorni per i visitatori stranieri), con una crescita del +16,36% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, superando nettamente la media provinciale (2,34) e quella regionale (2,36). Risultati che confermano la validità della scelta dell'Amministrazione di passare a una promozione attiva e pianificata, rafforzata dall'istituzione per la prima volta in bilancio di un capitolo interamente ed esclusivamente dedicato alla Promozione Turistica con una dotazione iniziale di 25.000 euro annui”.

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"Accogliamo i dati positivi sulla permanenza turistica – sottolineano il sindaco, Fausto Risini – con grande soddisfazione, sapendo che il merito va al lavoro sinergico di tutta la nostra comunità. Chi arriva a Città della Pieve vuole immergersi nel nostro stile di vita. La nuova Brochure delle Esperienze è uno strumento concreto per dare valore alle nostre attività economiche e trasformare ogni investimento promozionale in opportunità e qualità della vita per il territorio".